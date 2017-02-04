Ukrayna’nın Doğusundaki Siviller Acil Yardıma Muhtaç!

Ukrayna’nın doğusunda tekrar baş gösteren çatışmalar sivillerin hayatını yine alt üst etti.

Euronews’ta yer alan habere göre, Ukrayna’nın doğusunda, saldırıların arttığı 29 Ocak’tan bu yana ateş hattında kalan bölgelerde su ve elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Can güvenlikleri tehlikede olan siviller bir de dondurucu soğuklarla mücadele etmek zorunda.

Birleşmiş Milletler’in (BM) raporlarına göre çatışmalarda iki hastane, bir sağlık ocağı, üç okul, bir anaokulu ve bir ambulans hasar aldı. Altı okulla dört anaokulunda eğitime ara verildi.

“Planlanan Yardımın Sâdece Yüzde 1’i Finanse Edildi”

BM İnsânî İşler Koordinasyon Ofisi, acil yardıma muhtaçların yüzde 70’ini yaşlıların, kadınların ve çocukların oluşturduğunu duyurdu.

Açıklamayı yapan ofisin sözcüsü Jens Laerke, 2017 için planlanan 214 milyon dolarlık yardımın sâdece yüzde 1’inin finanse edildiğini söyledi.

“Yardımları Ulaştırmak Vakit Alacak”

Ukrayna hükümeti ise ihtiyaç sahipleri için yardımların hazır olduğunu fakat ulaştırmanın vakit alabileceğini duyurdu.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gece saatlerinde kurşun yağmuruna tutulan güvenli bölgenin yeniden faaliyete geçtiği, bunun haricinde diğer bölgelerdeki birimlerin Avdijevka’ya ulaştırılmak üzere yardımları organize ettiği söylendi.

“Her İki Taraf da Ateşkesi Birçok Kez İhlâl Ediyor”

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri her iki tarafın da Minsk Anlaşması’nın şartlarından biri olan ateşkesi çok kez ihlâl ettiğini belirtiyor.

Sâdece salı günü 11 bin patlama duyulduğunu belirten gözlemciler, taraflarda yasak silahların görüldüğünü de raporladı.