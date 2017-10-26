Ukrayna’nın Başkenti Kiev'de Patlama: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ukrayna’da Espresso isimli televizyon kanalının Kiev’de bulunan ofisinin yakınında bir patlama meydana geldi.

AA’da yer alan habere göre, Kiev Polis Sözcüsü Oksana Blişçik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meydana gelen patlamada yaralananların hemen hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İlk belirlemelere göre yaralananlardan 1 kişinin yolda öldüğünü kaydeden Blişçik, diğer yaralı 3 kişinin durumu hakkında henüz net bilgiye sahip olmadığını ifade etti.

Kiev’de Espresso isimli televizyon kanalına ait ofisin bulunduğu binanın yakınında meydana gelen patlamada Radikal Parti milletvekili İgor Mosiyçuk’un yaralandığı bildirilmişti.