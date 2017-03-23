Ukrayna’da Silah Deposunda Patlama: 20 Bin Kişi Tahliye Ediliyor
Ukrayna’nın Balakliya kentinin yakınlarında büyük bir cephanelikte meydana gelen bir dizi patlamanın ardından kurtarma ekipleri, Balakliya ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin kişiyi tahliye etmeye başladı.
Ukrayna’nın Balakliya kentinin yakınlarında büyük bir cephanelikte bir dizi patlama oldu.
Yetkililer olayı “sabotaj” olarak nitelerken kurtarma ekipleri, Balakliya kenti ve çevresinde yaşayan yaklaşık 20 bin kişiyi tahliye etmek için çalışmalara başladı.
Cephanelik, Ukrayna’nın çatıştığı Rusya yanlısı gruplara 100 kilometre mesafede bulunuyor.
Silah deposunda, aralarında ağır silah ve füzelerin bulunduğu binlerce tonluk askerî muhimmat tutuluyordu.
Ukrayna ordusu silahların bulunduğu alanın 350 hektara yayıldığını açıkladı.
Depodaki harp malzemeleri çatışma bölgesindeki askerî birimlere takviyede kullanılıyor.
Aralık 2015’te de askerî tesisi ateşe verme girişimi olmuştu.
Kaynak: BBC Türkçe
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