Ukrayna’da Saldırı: Askeri İstihbarat Görevlisi Öldü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in merkezinde Solomenska ve Alekseeyvska caddelerinin kesiştiği kavşakta bir araç infilak etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olayda araçta bulunan Bakanlığa bağlı İstihbarat Birimi çalışanı Albay Maksim Şapoval’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, olay “terör eylemi” olarak nitelendirildi.

Bakanlık olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.