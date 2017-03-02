Ukrayna’da Grizu Patlaması: En Az 8 Kişi Hayatını Kaybetti!
Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Olağanüstü Hâller Servisi’nin basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’nın Lviv bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde patlama meydana geldi.
AA’da yer alan habere göre, madende patlama esnasında 172 kişinin çalıştığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 24 işçiden de haber alınamadığı duyuruldu.
Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikalar Birliği Başkanı Aleksandr Volınets ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madende grizu patlaması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Etiketler: ukrayna, lviv, gluhov, grizu patlaması
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