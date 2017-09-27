Ukrayna’da Bir Cephanelik Patlaması Daha

Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev’e yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Vinnitsa bölgesindeki Kalinovka şehrinde bulunan askeri cephanelikte gece yarısı henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

AA’da yer alan habere göre, cephanelik yakınındaki yerleşim birimlerinden saat 08.00 itibariyle yaklaşık 30 bin kişinin tahliye edildiği belirtilen açıklamada, tahliye çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, yangın bölgesine giden bütün yolların trafiğe, bölge üzerindeki hava sahasının da uçuşlara kapatıldığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre, bir kişinin patlama nedeniyle yaralandığı belirtilen açıklamada, olay yerine 700 civarında yangın söndürme ve kurtarma personelinin sevk edildiği kaydedildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Bogdan Senik, patlamanın sebebinin, çalışmaların sona ermesinin ardından ortaya çıkacağını, sabotaj ihtimalini göz ardı etmediklerini söyledi.

Bakanlar Kurulu basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman olay yerine gitti.

Bu yıl mart ayında, Ukrayna’nın doğusunda bulunan Harkov bölgesine bağlı Balakleya kentine 100 kilometre uzaklıktaki askeri üste bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde patlamalar meydana gelmişti.