Ukrayna, Özbek Muhalif Gazeteciyi Serbest Bıraktı

Ukrayna Savcılığı, ülkeden siyasi sığınma talep eden Özbek gazeteci Narzullo Okhunjonov'u serbest bırakma kararı aldı.

Kiev’deki Media Enstitüsü, Özbek gazetecinin avukatı Alexei Fedorov'un sözlerine atıfta bulunularak konu ile ilgili bir bildiri yayınladı.

Federov yaptığı açıklamada Okhunjonov'un sağlık durumunun iyi olmadığını söyleyerek, “Narzullo Okhunjonov şu an evindedir. Bugün öğle saatlerinde serbest bırakıldı” dedi.

Özbek gazetecinin avukatı müvekkilinin serbest bırakılma kararını henüz almadıklarını ve konu ile ilgili başka bilgilere ulaşılamadığını bildirdi.

Türkiye’nin kendisini Özbekistan'a iade edebileceği şüphesi ile İstanbul’dan Kiev’e 28 Eylül'de giderek siyasi sığınma talep eden Narzullo Okhunjonov, İnterpol arananlar listesinde olduğu için 40 günlük süre ile tutuklanmıştı.