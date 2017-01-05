Ukrayna: 5 Bin Rus Askeri Bize Karşı Savaşıyor

Ukrayna Savunma Bakanı Poltorak, Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların sürdüğü Donbas bölgesinde Rus Ordusu'na mensup 5 bin askerin, Ukrayna güvenlik güçlerine karşı savaşmakta olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Stepan Poltorak, Ukrayna'da bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Donbas bölgesinde Rusya'dan gelen 40 bin kişilik bir kuvvetin olduğunu, bunun 35 bininin çeşitli silahlı gruplardan, 5 bininin ise, Rusya Ordusu'na bağlı askerlerden oluştuğunu söyledi. Poltorak ayrıca, ayrılıkçı grupların elinde 600 tank, 1300 kadar askeri araç ve 760 adet top bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014 yılının nisan ayından bu yana Rusya yanlısı gruplarla Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda, asker ve sivil toplam 10 binden fazla insan hayatını kaybetti.