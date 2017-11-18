Uğur Dursun Kardeşimiz Tahliye Oldu
Kayseri'de önde gelen tüm İslami kuruluşların masumiyetine kefil olduğu Orman Bölge Müdür yardımcısı Uğur Dursun 7,5 aylık tutukluluktan sonra 16 Kasım günü görülen son duruşmada tahliye oldu.
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Haksöz-Haber olarak daha önce de birçok kez mağduriyetini gündemleştirdiğimiz Uğur Dursun kardeşimiz 7,5 aydır Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyordu.
Uğur Dursun'un dosyasında sadece Emniyet'in gönderdiği ve 1, 2, 4 ve 9 saniyeden müteşekkil toplam 16 saniyelik Eylül 2014 yılına ait 4 adet bağlantı görünmekteydi. Dosyada talep edilmesine rağmen Bylock mesaj içerikleri bulunmuyordu.
Uğur Dursun kardeşimize geçmiş olsun diyor, FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde çeşitli iddia ve ithamlarla cezaevlerinde tutuklu bulunan diğer mağdur kardeşlerimiz için de adaletin en kısa surede yerini bulmasını ümit ediyoruz.
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