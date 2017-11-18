Uğur Dursun Kardeşimiz Tahliye Oldu

Haksöz-Haber olarak daha önce de birçok kez mağduriyetini gündemleştirdiğimiz Uğur Dursun kardeşimiz 7,5 aydır Bylock kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyordu.

Uğur Dursun'un dosyasında sadece Emniyet'in gönderdiği ve 1, 2, 4 ve 9 saniyeden müteşekkil toplam 16 saniyelik Eylül 2014 yılına ait 4 adet bağlantı görünmekteydi. Dosyada talep edilmesine rağmen Bylock mesaj içerikleri bulunmuyordu.

Uğur Dursun kardeşimize geçmiş olsun diyor, FETÖ ile hiçbir ilişkisi olmadığı halde çeşitli iddia ve ithamlarla cezaevlerinde tutuklu bulunan diğer mağdur kardeşlerimiz için de adaletin en kısa surede yerini bulmasını ümit ediyoruz.