“Uğur Böceği Yeni Buluşlara Esin Kaynağı Olabilir”

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) isimli akademik dergide yayımlanan bir makalede, vücudundan çok daha geniş olmasına rağmen, uğur böceğinin kanatlarının açılıp kapandığında “mükemmel bir uyum” içinde böceğin vücudunu sardığına dikkat çekildi.

Bilim insanları, böceğin kanat yapısının robotlar, uydu antenleri, mikroskobik tıbbî cihazlar, hatta şemsiyenin kapanma mekanizmasının geliştirilmesine ilham olabileceği sonucuna vardı.

“Şemsiyelerin Yapısı da Değişebilir”

Gizmodo’ya konuşan Tokyo Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Doktor Kazuya Saito, “Benim araştırmam yeni alanlara yayılabilir. Güneş enerjisi panelleri, anten reflektörleri gibi araçlara yeni tasarımlar verilmesine odaklanıyor. Bu yüzden tüm böceklerin kanatlarıyla ilgileniyorum.” dedi.

Kın kanatlı familyasından böceklerin çabucak kanatlarını açıp uçmaya başladığını ve “kusursuz bir kanat sistemleri” olduğunu belirten Saito, “Uğur böceğinin kanat sitemi bin yıldır aynı kalan şemsiyeleri de değiştirebilir.” öngörüsünde bulundu.

'Uğur böceğinin mükemmel bir uyum içinde gövdesini saran kanatları' yeni buluşlara esin kaynağı olabilir. https://t.co/xIal42lZ3f pic.twitter.com/TS1gCjWU9B — BBC Türkçe (@bbcturkce) 16 Mayıs 2017

“Yeterince Şeffaf ve İnce Bir Kanat Yapmak Çok Zordu”

Saito ve ekibi, uğur böceğinin kanat yapısıyla ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için böceğin benekli kabuğunın altında yer alan “elytra” adlı alt kanatları yakından incelemeyi planlıyor.

Bunun için de uğur böceğinin kanatlarını açışını gösteren videolar 0.1 saniyede oynatılarak izleniyor. Japon bilim insanı çalışmalar hakkında, “İlk başa 3D yazıcılarla yapay kanat ürettim. Ancak yeterince şeffaf ve ince bir alt kanat yapmak çok zordu.” bilgisini verdi.

“Tıpkı Bir Mezura Gibi Açıp Kapatıyor”

Ardından ekibin sekreterinden tırnaklara sürülen fotopolimer kullanılması tavsiyesi geldi. Bu tavsiye üzerine üretilen alt kanat, araştırmacılara uğur böceğinin kanat yapısını incelemeleri için yeni bir kapı araladı.

Tomogorafi sayesinde böceğin kanatlarını tıpkı bir mezura mekanizması gibi açıp kapattığını keşfettiler. Böcek damarlarda biriktirdiği enerjiyi kullanarak uçuşa geçmeden önce kanatlarını hemen açıyor, bir noktaya konduğunda da kapatıyor.

Saito, dergideki makalesinde, bunu “Şekil değiştirebilir yapıların birçok eklemleri ve bükülmez kısımları olur. Uğur böcekleri, çok basit bir yapıya sahip olmasına rağmen esnekliğini kullanarak karmaşık şekillere girebiliyor.” ifadeleriyle anlattı.

Kaynak: BBC Türkçe