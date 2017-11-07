Uganda’da Doktorlardan “Süresiz Grev”

Uganda Sağlık Birliği Başkanı Dr. Okwaro Obuku, yaptığı açıklamada, doktorlar olarak, maaşlarına zam yapılmaması, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırımların eksikliği nedeniyle ülke genelinde süresiz greve gitme kararı aldıklarını belirtti.

AA’da yer alan habere göre, ülkedeki doktorların zor durumda olduklarını belirten Obuku, doktorların kötü çalışma koşullarının ve özlük haklarının iyileştirilmesi, maaşlarına zam yapılması ve sağlık sektörüne ayrılan ödeneğin arttırılmasını talep ettiklerini söyledi.

Obuku, Uganda’nın yoksul bir ülke olduğuna ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çekerek, “Sağlık için ayrılan bütçe arttırılsın çünkü halkın çoğu, ilaçlar pahalı olduğu için alamıyorlar. Bazı hastanelerde de eldiven, ağrı kesici ve dezenfektan yok.” ifadelerini kullandı.

Talepleri karşılanana kadar grevi sürdüreceklerini dile getiren Obuku, sadece acil hastalara bakacaklarını vurguladı.

Obuku, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Kaguta Museveni’den sağlık alanında bazı değişiklik yapmasını beklediklerini ifade etti.

Hükümet Çözüm Arıyor

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda da yaptığı açıklamada, sağlık alanındaki sorunları görüştüklerini ve yakın zamanda çözüm üretileceğini belirtti.

Grevin sonlandırılması için çağrı yapan Başbakan Rugunda, “Doktorların ve sağlık personelinin durumu şu an çok önemli ama unutmasınlar ki dışarıdaki insanların onlara ihtiyacı var. Yakın bir zamanda hükümet, sağlık alanında yeni sistem ortaya koymayı hedefliyor.” ifadesini kullandı.