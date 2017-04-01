“Ucuz İnternet”in Fiyat Listesi Belli Oldu

“Ucuz internet'in detayları belli oldu. BTK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İnternet Bizden Kampanyası'nın fiyat listesi verildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta katıldığı etkinlik kapsamında, internet kullanmayan hane kalmaması ve her gelir grubundan vatandaşın bu hizmete erişimi sağlayabilmesi için “internetsiz ev kalmasın” seferberliği başlatıldığını belirtmişti.

Bakan Arslan, Türkiye'nin dijital dönüşümü için internet kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekmişti:

“Bugünün Türkiye'sinde tek bir vatandaşımızın bile internete erişmekten mahrum kalmaması için çalışıyoruz. Çünkü internet herkes için. Gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için. Bu seferberliğin ilk ve en önemli adımı ise, internet fiyatlarının her gelir grubu tarafından ulaşılabilir olmasını sağlamak.”

Fiyatlar belli oldu

Bakan Arslan'ın açıklamasından sonra “ucuz internet”in detayları ortaya çıktı. BTK'nın resmi internet sitesinde İnternet Bizden Kapanyası'nın fiyat listesi açıklandı.

İşte o fiyatlar: