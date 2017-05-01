Uçuşa Yasak Bölge Talebi Ve Kürt Milliyetçiliğinin İkiyüzlülüğü

Rıdvan Kaya’nın Yorumu:

Suriye’de Esed’in ve destekçilerinin uçaklarla, helikopterlerle sürdürdüğü katliamları durdurmak için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebi yıllardır gerek Suriyeli muhalifler gerekse de Türkiye başta olmak üzere direnişi destekleyen güçlerce hep seslendirildi. Ne var ki, küresel güçler buna hiç yanaşmadı. Esed rejiminin hamisi Rusya buna şiddetle karşı çıkarken, ABD ve diğer Batılı güçler ise bu tür bir uygulamanın kendilerini Suriye’de savaşa dahil edeceği korkusuyla bu son derece insani talebi hep görmezden geldiler.

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