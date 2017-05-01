Uçuşa Yasak Bölge Talebi ve Kürt Milliyetçiliğinin İkiyüzlülüğü

PKK sözcüleri Esed’in katliamlarını durdurmak için gündeme geldiğinde dün şiddetle karşı çıktıkları uçuşa yasak bölge talebine şimdi hakimiyet alanlarını korumak için dört elle sarılıyorlar!

Suriye’de Esed’in ve destekçilerinin uçaklarla, helikopterlerle sürdürdüğü katliamları durdurmak için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi talebi yıllardır gerek Suriyeli muhalifler gerekse de Türkiye başta olmak üzere direnişi destekleyen güçlerce hep seslendirildi. Ne var ki, küresel güçler buna hiç yanaşmadı. Esed rejiminin hamisi Rusya buna şiddetle karşı çıkarken, ABD ve diğer Batılı güçler ise bu tür bir uygulamanın kendilerini Suriye’de savaşa dahil edeceği korkusuyla bu son derece insani talebi hep görmezden geldiler.

Küresel güçlerin bu haklı talebi görmezden gelmeleri ve engellemeleri anlaşılmaz bir şey değildi elbette ama sözde halktan yana, halklardan yana olduklarını söyleyenlerin tutumu ibretlikti. Eylül 2014’te Rojava-Kobani gündemi yoğun bir şekilde tartışılmaktayken Halkların Demokrasi Partisi Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş bir açıklamasıyla nasıl bir halk dostu olduğunu ortaya koymuştu!

Demirtaş ABD ziyareti esnasında basına yaptığı açıklamada Erdoğan’ın Suriye’de öncelikle uçuşa yasak bölge uygulamasına geçilmesi gerektiğine dair sözlerini şiddetle eleştirmekteydi Suriye’de sorunun IŞİD’den ibaret olduğunu, IŞİD’in de uçağı ya da helikopteri bulunmadığını, dolayısıyla uçuşa yasak bölge tartışmasının anlamsız olduğunu söylüyordu. Bu tavır Esed rejiminin aralıksız sürdürdüğü katliamların görmezden gelindiğinin de ilanıydı aslında.

Bugünlerde uçuşa yasak bölge talebi tekrar gündemde. Bu kez PYD Eşbaşkanı Salih Müslim tarafından dillendirilmekte. Türkiye hava kuvvetlerine ait jetlerin Irak’ın Sincar ve Suriye’nin Karaçok bölgesinde PYD/YPG unsurlarını bombalaması ve bu eylemlerini sürdüreceğini açıklaması üzerine Salih Müslim acilen uçuşa yasak bölge uygulamasına geçilmesini istiyor.

Kürt milliyetçileri Esed’in katlettiği mazlumlar için talep edildiğinde lüzumsuz addettikleri uçuşa yasak bölge uygulamasını kendi hakimiyet alanlarını koruyabilmek adına ABD’den resmen talep ediyorlar.

Aynı siyasetin aynı alanda farklı zamanlarda sergilediği bu iki farklı tutum bize tüm milliyetçilikler gibi, Kürt milliyetçiliğinin de insani erdemlerden ve adalet ilkesinden ne kadar uzak olduğunun açık bir göstergesini sunmakta.

Daha çarpıcı olan şey ise aynı anda hem ABD, hem Rusya’nın işbirlikçiliğine soyunmuş bu hareketin uçuşa yasak bölge talebinin fiiliyata geçirilme ihtimalinin yüksekliği. Suriye sahasında kendilerine hizmetleri hususunda gayet memnun görünen bu iki gücün PYD/YPG adlı işbirlikçilerini kollama kastıyla harekete geçmeleri hiç sürpriz olmayacaktır. 6 yıldır uçuşa yasak bölge talebine dudak büken ABD, şimdi harekete geçip Türkiye’yi engellemek için Suriye’nin kuzeyinde uçuşa yasak bölge ilan ederse kimse şaşırmasın!