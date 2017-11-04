UCM: Afganistan'daki Savaş Suçları Soruşturulsun

Bensouda, konuyla ilgili açıklamasında, yaptığı ön soruşturmanın Afganistan'da "savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiğine inanılması için makul temel bulgu" sunduğundan soruşturma talebinde bulunacağını bildirdi.

Fatou Bensouda, geçen yıl sunulan bir raporda, Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin, 2003-2014 yılları arasında gözaltındaki kişileri sorgulaması sırasında savaş suçu teşkil eden işkence yöntemine başvurmuş olabileceğini belirtmişti.