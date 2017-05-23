Üç Kuruma FETÖ Operasyonu

FETÖ’nün TSK yapılanmasıyla irtibatlı olduğu iddia edilen kişilere bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu iddia edilen asker ve “örgüt ağabeyleri”nden oluşan 145 şüpheli hakkında 42 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Bylock kullanıcısı oldukları ileri sürülen aralarında profesör, avukat, savcı, öğretim görevlileri, emniyet mensupları, askerler, öğretmenler ve çeşitli meslek gruplarından kişilerin bulunduğu toplam 144 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı. FETÖ’nün askeri yapılanması içinde sorumlu oldukları öne sürülen örgütün ‘kripto’ kademesindeki bu şahısların, şu ana kadar deşifre edilmemiş kişiler olduğu, ayrıca bu şüphelilerin örgüte ait “Gaybubet Evleri” denilen gizli evlerde kaldıkları tespit edilen şahıslar oldukları iddia edildi.

Örgütün haberleşme uygulaması “Bylock” kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öne sürülen ‘kripto’ kişilere yönelik 42 ilde, 175 adreste arama yapıldı. 144 kişi hakkında gözaltı kararı bulunurken, İstanbul’da aranan 35 kişiden 20’sinin yakalandığı öğrenildi.

İTİRAFÇI İFADELERİNDE İSİMLERİ GEÇTİ

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanıcısı oldukları ya da itirafçı ifadelerinde isimlerinin geçtiği öğrenildi.

ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) 33 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 36 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.