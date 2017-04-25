Üç İlde PKK Saldırısı: 5 Asker Hayatını Kaybetti!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bulunan Andaç köyünün Nezirkına kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK’lı militanlarca önceden tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada 2 asker ağır yaralandı. Helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan askerler, burada hayatını kaybetti.

Kars’ta 2 Asker Hayatını Kaybetti

Kars’ın Kağızman ilçesinde Jandarma Özel Harekât timlerince, Çemçe ve Madur bölgeleri arasında yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, Madur bölgesinde araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda, ilk belirlemelere göre 2 asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.

Hayatını kaybeden askerlerin, PKK’ya yönelik operasyon için Erzurum’dan Kars’a giden uzman çavuşlar olduğu belirtildi.

Bitlis’te 1 Asker Hayatını Kaybetti

Güvenlik güçlerince Bitlis’in merkezine bağlı Sehi Ormanları bölgesinde yürütülen operasyonda, PKK’lılarca araziye döşenen mayın infilak etti.

Patlamada bir asker hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı.

Yaralı asker Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA