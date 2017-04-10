“Üç Ayda 760 Bin 150 Vatandaşımız İş Sahibi Oldu”

»Ana Sayfa»Ekonomi
10.04.2017 15:30
“Üç Ayda 760 Bin 150 Vatandaşımız İş Sahibi Oldu”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iş sahibi olan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz.” ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum.”

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