“Üç Ayda 760 Bin 150 Vatandaşımız İş Sahibi Oldu”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz.” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, iş sahibi olan vatandaşlarla ilgili bilgi verdi. Sosyal paylaşım sitesi Twitter’deki hesabından yaptığı paylaşımda, “Sadece 3 ayda 760 bin 150 vatandaşımız iş sahibi oldu. 2 milyon artı istihdam hedefimize hızla ilerliyoruz.” ifadelerini kullanan Müezzinoğlu, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın istihdam seferberliği çağrısına cevap veren, ülkesine inanan, ekonomimize güvenen tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum.”