Twitter'a 'Tweet Düzeltme Butonu' Geliyor

»Ana Sayfa»İnternet
31.12.2016 10:15
Twitter'a 'Tweet Düzeltme Butonu' Geliyor
Facebook'un aksine yapılan paylaşımlardaki metinlerin daha sonradan düzenlenmesine izin vermeyen Twitter bu duruma kısa sürede son verebilir.

Dün kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla kullanıcılara platformda ne gibi değişiklikler görmek istediklerini soran Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, pek çok kişinin tweet editleme özelliği istemesi üzerine yine bu platformda açıklama yaptı.

Gelen istekler üzerine Dorsey, yaptığı paylaşımlarla bu konuya sıcak baktığını açıkladı.

Yapılan hatanın düzeltilmesi ya da herhangi bir zamanda yapılacak düzeltmenin farklı şeyler olduğunun altını çizen Dorsey'nin bu açıklamaları söz konusu özelliğin 2017'de platforma eklenebileceği yönünde yorumlandı.

Ancak anlaşılan o ki Twitter'ın bu özelliği yapılan anlık hataların düzeltilmesine izin veren zaman kısıtlaması olan bir özellik olacak.

 

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