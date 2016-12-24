Twitter İlk Kez Türkiye’ye IP Numaralarını Verdi

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24.12.2016 06:43
Twitter İlk Kez Türkiye’ye IP Numaralarını Verdi
Twitter, IŞİD örgütünün propaganda amaçlı görüntülerini paylaşan ve yayan kullanıcılarının IP numaralarını verdi.

Propaganda amaçlı görüntüleri paylaşan, ve yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), iki Türk askerinin IŞİD militanlarınca yakıldığı iddia edilen görüntüleri mercek altına aldı. Görüntülerin ilk yayınlanmaya başladığı andan itibaren gece boyunca mesai yapan uzmanlar algı operasyonlarına hizmet edenleri de tespit ediyor. Söz konusu görüntülerin kaldırılması talebiyle BTK hem yurt için de hem de yurtdışında girişimlerde bulundu. Anında müdahale edilerek görüntülere Türkiye’den erişim kapatıldı. Twitter ilk kez IŞİD’in çektiği görüntüleri paylaşanların IP’lerini Türkiye’ye verdi. 

Ercan Baysal / STAR

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