Tuzhurmatu'daki Kürtlerden İmdat Çağrısı

Rûdaw'a konuşan Tuzhurmatu Asayiş Müdürü Albay Kawe Mele Perwez, kentte son 24 saatte Kürtlere ait evlerin Haşdi Şabi tarafından aralıksız şekilde yağmalanıp yakıldığını belirtti.

Albay Kawa Mele Perwez, “Kürtlere ait 24 ev patlatıldı. Onlarca ev ateşe verildi. Heşdi Şabi, cesetlerin araba arkasına bağlayarak sokaklarda gezdiriyor” dedi.

Az sayıda Kürt vatandaşın kentte kaldığını belirten Tuzhurmatu Asayiş Müdürü, “Sadece yaşlılar kaldı. Evini terk edenlerin bir bölümü Tuzhurmatu çevresindeki tepelerde ve kırsalda çok zor şartlarda kalıyor. Ne yiyecekleri var ne içecek suları” ifadelerini kullandı.

Öte yandan sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde, bir cami imamı, Zınane bölgesinde bir grup Kürt ile beraber mahsur kaldıklarını, Kürdistan halkı ve siyasi partilere seslenerek imdat çağrısında bulundu.

İmam, “Ne içecek suyumuz ne ekmeğimiz var. Heşdi Şabi Tuzhurmatu'da Kürtleri aşağılıyor” diye konuştu.

16 Ekim'de, Haşdi Şabi'nin saldırısıyla, Tuzhurmatu'daki binlerce Kürt evini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Zınane bölgesine giden 500 dolayında Kürt aile mahsur kalmış durumda.