Tutuklu Prenslere: 800 Milyar Doları Verin Özgür Olun

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın isimler, Ritz-Carlton Oteli'nde tutulan zanlılara ‘Parayı verin, serbest kalın’ mesajını ulaştırdı. El konulacak toplam servetin büyüklüğü 800 milyar doları buluyor.

Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gözaltına aldırdığı prenslere mal varlıklarını Riyad yönetimine devretmeleri halinde serbest bırakılma teklifi götürdü. İngiliz Financial Times gazetesi, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınan 11 Suudi prens, işadamı ve onlarla bağlantılı kişilerin mal varlıklarının yüzde 70’ine el konulmasının amaçlandığını yazdı. Ülkede dondurulan bin 700 banka hesabı dahil el konulacak toplam servetin büyüklüğü ise tam 800 milyar dolar değerinde.

YA PARAN YA ÖZGÜRLÜĞÜN!

Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın yetkililerin gözaltındakilere ‘Parayı verin, serbest kalın’ dediğini aktardı. Bir başka kaynak da Suudi sarayının ülke hazinesine bu şekilde kaynak sağlamayı hedeflediğini ileri sürdü. Uzun süre düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle Suudi Arabistan’ın bütçe açığı geçen yıl 79 milyar dolar seviyesine kadar yükselmişti. Servet transferini amaçladığı ortaya çıkan tutuklama dalgasında yeni gözaltıların olabileceği de söyleniyor. Yürütülen pazarlıklar sonucunda bazı mal varlıklarının el değiştirdiği ve Riyad yönetiminin kontrolüne geçtiği de ifade ediliyor.

BAZILARI RAZI OLDU

Suudi Arabistan’da 100 milyar dolarlık yolsuzluk iddiasıyla yürütülen operasyonla gözaltına alınanlar arasında, dünyanın en zengin 100 kişisi listesinde bulunan Prens El Velid bin Talal da var. Bazı kaynaklar, gözaltındaki bazı isimlerin, mal varlıklarının önemli bir bölümünün Riyad’a devri karşılığında serbest kalmaya razı olduğunu iddia ediyor. Pazarlıkların gözaltındaki isimlerin tutulduğu Ritz-Carlton Oteli'nde yapıldığı da gelen haberler arasında.

Selman tahta veda edecek

Suudi Arabistan’daki iktidar savaşında son perde oynanıyor. Suudi Arabistan Kralı Selman gelecek hafta tacını 32 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’a devredecek. İngiliz Daily Mail gazetesinin Kraliyet ailesine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kral Selman bundan sonra siyasette İngiltere’deki Kraliçe gibi bir rol alacak ve yalnızca “Hâdimü’l-Haremeyn” (Mekke ve Medine’nin Hizmetkarı) ünvanını kullanmaya devam edecek. Görev devrinin ardından yeni kralın İsrail desteğiyle Lübnan ve Suriye’de Hizbullah’la savaşa, İran’a karşı saldırgan politikalara odaklanması bekleniyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın İsrail’den destek almak için milyarlarca dolar vadettiği kaydediliyor.

Tutuklu prenslere işkence

Suudi Arabistan’da gözaltınna alınan Prens Mutab bin Abdullah ve diğer beş kraliyet üyesine güvenlik güçleri tarafından işkence yapıldığı doğrulandı. 2015 yılında hayatını kaybeden Kral Abdullah’ın oğlu Prens Mutaib’ın de aralarında bulunduğu altı prens tutuklanmalarının ardından hastaneye kaldırılırken hastane yetkililerine intihara teşebbüs ettikleri söylendi. Middle East Eye sitesinin haberine göre şiddet gören prenslerden biri karaciğer ve böbrek yetmezliğinden dolayı yoğun bakıma alındı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın emriyle gözaltına alınanlardan en az 17’sinin ağır şiddet gördüğü ancak güvenlik kaygıları nedeniyle isimlerinin gizli tutulduğu aktarıldı.

Kaynak: Yeni Şafak