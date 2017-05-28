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Tutuklanan Sözcü Gazetesi Çalışanlarının Mahkeme İfadeleri

Tutuklanan Sözcü Gazetesi Çalışanlarının Mahkeme İfadeleri

​​​​​​​19 Mayıs'ta Sözcü'ye yönelik olarak başlatılan 'FETÖ' operasyonunda tutuklanan 2 çalışanın mahkemede verdikleri ifadelerin tam metni.

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19 Mayıs’ta Sözcü Gazetesi’ne yönelik olarak başlatılan 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan Mediha Olgun, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi.

Gözaltındaki Sözcü çalışanlarının savcılık ifade işlemleri tamamlanmasının ardından Savcı, Sözcü çalışanlarını tutuklama istemiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme duruşmanın ardından Olgun ve Ulu hakkında tutuklama kararı verirken Yücekaleli serbest bırakıldı.

Sözcü çalışanlarının mahkemede verdiği ifadelerin tam metni:

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