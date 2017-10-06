Tutuklanan Başkonsolosluk Görevlisi Hakkındaki Suçlamaların Ayrıntıları Belli Oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un, 17-25 Aralık 2013 girişimini planlayıp icra eden eski emniyet müdürleri, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine katılan kişiler, FETÖ/PDY’e üye olmak suçu nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen 121 kişi ve ByLock kullanan çok sayıda kişiyle yüzlerce irtibatının tespit edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY'ye ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlamasıyla tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz hakkındaki suçlamalar ve alınan ifadesi ortaya çıktı.

Savcılıkça şüpehli Topuz hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen sevk yazısında, 17/25 Aralık girişimini planlayıp icra eden eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı firari sanık Mutlu Ekizoğlu, eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakub Saygılı, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcıları Yasin Topçu ve Kazım Aksoy, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri Mehmet Akif Üner, eski Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Büro Amirleri Arif İbiş ve İbrahim Şener, eski İstihbarat Şube Müdürü Serdar Güldalı, eski Narkotik Şube Müdürü Özcan Bulduk, eski Terörle Mücadele Şube Müdürü Oğuzhan Ceylan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimiyle ilgili darbe toplantılarına katılan ve darbe girişimi sırasında jandarma personeline silah dağıtarak darbe girişimine katılmalarını sağlayan eski İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın Anadolu yakasındaki birliklerinden sorumlu komutan yardımcısı Yarbay Oktay Akkaya, darbe girişimi sırasında Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nü kuşatarak darbeye katılan kişilere WhatsApp grubundan, “darbeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatlarının teslim edilmemesi” talimatını veren eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve 17/25 Aralık girişiminin yargı ayağını yöneten eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili firari sanık Zekeriya Öz ile ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Sevk yazısında, 1994-2017 yılları arasında 120 kez yurt dışına giriş çıkış kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli Metin Topuz’un, başkası adına kayıtlı cep telefon numarasını kullandığı kaydedilerek, FETÖ’nün taşeron olarak kullanıldığı 17-25 Aralık girişiminde emniyet ve yargı ayağını yürüten şüphelilerle, eylemin asıl faili konumundaki dış istihbarat ve ülkeler arasında "aracılık görevini" yürüttüğü ifade edildi.

Sözde soruşturma dosyasındaki sahte delil ve ses kayıtlarının yurt dışına çıkarılması konusunda örgüt mensuplarının "dış irtibatı" olduğu yönünde kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu kaydedilen sevk yazısında, "Şüphelinin iletişimleri kontrol edildiğinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen 121 kişi ile yoğun irtibatının bulunduğu gibi FETÖ/PDY terör örgütünün ByLock kriptografik iletişim sistemini kullanan çok sayıda kişi ile yüzlerce irtibatının tespit edildiği anlaşılmıştır.” denildi.

Topuz'un ifadesi de sevk yazısında

Sevk yazısında Metin Topuz'un savcılığa verdiği ifadeye de yer verildi. Şüphelinin ifadesinde, ismi geçen kişilerle görevi nedeniyle irtibat kurduğunu, 1982 yılında ABD Konsolosluğu bünyesinde göreve başladığını, 1993 yılının Şubat ayında ABD Konsolosluğu Amerikan Federal Narkotik Polis Teşkilatı İstanbul Bürosu'na geçtiğini ve halen aynı görevi yürüttüğünü aktardığı kaydedildi.

Konsolosluğun tahsis ettiği telefon hattını kullandığını, adına kayıtlı herhangi bir hattın olmadığını öne süren şüpheli Topuz, FETÖ ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını, Zekeriya Öz ile Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde iki defa görüştüğünü belirterek, bu görüşme ile ilgili şunları anlattığı aktarıldı:

''İlk görüşme 2013 yılında oldu. Amerika'dan gelen bir heyetle kendisini ziyarete gittik. Toplantıya bir başsavcı vekili de katıldı. Toplantıya 5 dk sonra da Zekeriya Öz katıldı. Toplantıda adli konularda nasıl beraber çalışabileceklerini konuştular. Kendi dışımda heyetteki herkes Amerikalıydı. Diğer ikinci görüşme ise Mali Şubeyle yürütükleri bir başka dosya ile ilgili oldu. Bu görüşme Zekeriya Öz'ün makamında oldu. Görüşmeyi Mali Şube Müdür Yardımcısı Kazım Aksoy ayarladı. Toplantıda takip ettikleri konuyla ilgili savcının Amerika'ya götülmesi teklifinde bulunuldu. Zekeriya Öz de davet edildi.''

Amerika'daki savcı ile görüşmüşler

Şüpheli ifadesinde ancak Öz'ün VIP karşılama isteğini kabul etmedillerini bu nedenle görüşmenin sonlandığını belirterek, Yakup Saygılı Mali Şubede görev yaptığı dönemde bir çok kez ziyaret yaptığını söyledi.

Şüpehli Topuz, Saygılı şube müdürü iken, Saygılı'nın yardımcıları Yasin Topçu ve İbrahim Şener de dahil yurt dışına çıktıklarını, Washington'da bu konuyla ilgili Amerikan savcısıyla görüştüklerini anlatarak, Ardıç ile DEA görevlileriyle Çakallı'nın makamında tanıştığını, yaptıkları telefon görüşmelerini de iş gereği yaptığını, bu şahıslarla da iş gereği tanıştığını öne sürdü.

Darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan ve hakkında dava açılan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Albay Gürsan Sercan ve eski Yarbay Oktay Akkaya ile janadarma içerisinde irtibat kurduğu kişiler olduğunu, yine darbe suçundan tutuklu bazı eski polisler ile de iş gereği tanıştığını öne süren Topuz, firari eski emniyet müdürü Tufan Ergüder ile Narkotik Şube Müdürü olduğu dönemde tanıştığını ve iş ilişkisi nedeniyle görüşmeye devam ettiğini iddia etti.

''Darebeye direnen herkesin vurulması, silah ve teçhizatların teslim edilmemesi'' talimatını veren ve darbe suçundan tutuklanan Zeki Taşkın'ı hatırlamadığını öne süren Topuz ifadesinde, bazı şahıslarla görüştüğünü hatırlamadığını, görüşmüşse de iş gereği vize amaçlı görüşmüş olabileceğini iddia ederek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile hiçbir irtibatının olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine hiçbir yasa dışı işe girişmediğini iddia etti.

Şüpheli Topuz hakkında sevk yazısında şu değerlendirme yapıldı:

"Yapılan tespit ve beyanlardan da anlaşıldığı üzere şüphelinin 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarıyla ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen arasındaki irtibatı sağladığı, bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, şüphelinin evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen telefon ve dijital materyallerin halen incelenmesinin devam ettiği anlaşılmakla tutuklanmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur."