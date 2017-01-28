Tutuklamalara ve İnfazlara Rağmen Kudüs İntifadası Devam Ediyor

»Ana Sayfa»Filistin
28.01.2017 19:03
Tutuklamalara ve İnfazlara Rağmen Kudüs İntifadası Devam Ediyor
Ekim 2015’te başlayan Kudüs İntifadası 2017 yılının ilk ayında da devam ediyor.

İntifada sitesinin verdiği bilgi ve rakamlara göre, Ekim 2015’te başlayan Kudüs İntifadası 2017 yılının ilk ayında da devam ediyor. Dört haftasını geride bıraktığımız Ocak ayında Batı Yaka’nın değişik noktalarında 7 feda eylemi meydana geldi.

Geçen Pazar günü BatıYaka’nın Nablus şehrinde mahalli yapım patlayıcıyla işgal güçlerine saldıran direnişçiler bir askeri yaraladı.

Aynı gün işgal altındaki Kudüs’ün Silvad beldesinde işgal askerlerine ateş açan iki genç tutuklandı.

Çarşamba günü Ramallah şehrinde işgal askerlerine yönelik araçlı eylem gerçekleştiren Hüseyin Salim Ebu Guş (4) işgal güçleri tarafından şehit edildi.

Eylemden iki saat sonra Ramallah şehrinin batısında Abud köyünde işgal askerlerine ateş açan Filistinli genç işgal güçlerinin ateşiyle şehit oldu.

Perşembe sabahı Cenin Mülteci Kampında işgal güçleriyle silahlı çatışmaya giren direnişçiler bir askeri ağır yaraladı.

Perşembe günü direnişçiler ayrıca Kalkiliya’ya bağlı Azun beldesi yakınlarında Yahudi yerleşimcilere ait araçlara ateş açtı.

Yine aynı günün akşamında direnişçiler işgal askerlerine ateş açtı. Her iki eylemde de ölen veya yaralanan olmadı.

Cuma günü ise direnişçiler Ramallah şehrinin batısında yer alan Na’lin köyü yakınlarında işgal askerlerine ateş açtı.

Geçen hafta iki genç işgal askerlerinin ateşiyle şehit olurken, 75 noktada çıkan çatışmalarda 90 Filistinli yaralandı.

İşgal rejimi dün iki şehide ait naaşları teslim ederken hâlâ sekiz şehidin naaşlarını elinde tutuyor.

Sitenin verdiği bilgiye göre işgal güçleri geçen hafta 18’i çocuk ve ikisi kadın 79 kişiyi de tutukladı.

 

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