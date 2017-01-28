Tutuklamalara ve İnfazlara Rağmen Kudüs İntifadası Devam Ediyor
İntifada sitesinin verdiği bilgi ve rakamlara göre, Ekim 2015’te başlayan Kudüs İntifadası 2017 yılının ilk ayında da devam ediyor. Dört haftasını geride bıraktığımız Ocak ayında Batı Yaka’nın değişik noktalarında 7 feda eylemi meydana geldi.
Geçen Pazar günü BatıYaka’nın Nablus şehrinde mahalli yapım patlayıcıyla işgal güçlerine saldıran direnişçiler bir askeri yaraladı.
Aynı gün işgal altındaki Kudüs’ün Silvad beldesinde işgal askerlerine ateş açan iki genç tutuklandı.
Çarşamba günü Ramallah şehrinde işgal askerlerine yönelik araçlı eylem gerçekleştiren Hüseyin Salim Ebu Guş (4) işgal güçleri tarafından şehit edildi.
Eylemden iki saat sonra Ramallah şehrinin batısında Abud köyünde işgal askerlerine ateş açan Filistinli genç işgal güçlerinin ateşiyle şehit oldu.
Perşembe sabahı Cenin Mülteci Kampında işgal güçleriyle silahlı çatışmaya giren direnişçiler bir askeri ağır yaraladı.
Perşembe günü direnişçiler ayrıca Kalkiliya’ya bağlı Azun beldesi yakınlarında Yahudi yerleşimcilere ait araçlara ateş açtı.
Yine aynı günün akşamında direnişçiler işgal askerlerine ateş açtı. Her iki eylemde de ölen veya yaralanan olmadı.
Cuma günü ise direnişçiler Ramallah şehrinin batısında yer alan Na’lin köyü yakınlarında işgal askerlerine ateş açtı.
Geçen hafta iki genç işgal askerlerinin ateşiyle şehit olurken, 75 noktada çıkan çatışmalarda 90 Filistinli yaralandı.
İşgal rejimi dün iki şehide ait naaşları teslim ederken hâlâ sekiz şehidin naaşlarını elinde tutuyor.
Sitenin verdiği bilgiye göre işgal güçleri geçen hafta 18’i çocuk ve ikisi kadın 79 kişiyi de tutukladı.
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- İntikam Değil, Adâlet İstediğimizi Israrla Haykırmalıyız!
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- HDP'li Hüda Kaya Gözaltına Alındı
- “2016’nın Unutulan Savaşı: Ukrayna”
- Trump, Ortaduğu’dan Gelecek Hristiyan Mültecilere Öncelik Verecek
- Darbe Girişimine İlişkin Davaların Bilançosu
- Donald Trump, ABD Ordusunu Büyütüyor
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Almanya: Mülteciler İçin 21,7 Milyar Avro Harcadık
- CHP'li Vekilin 1 Milyon 200 Bin TL'lik Faturası Halka mı Ödettirilecek?
- "Bazı Afrika Ülkeleri Halen de Koloni Vergisi Ödüyor"
- İranlı Kürt Yazar, Kitabını Basma Umuduyla Geldiği Türkiye’de Tutuklandı!
- “İslâm Dünyası, Kudüs Ortak Paydasında Bile Birleşemeyecekse…”
- Ömer Muhtar'ın Kıyamına Destekten, Esed'le İşbirliğine: SKP
- “Devletin Kandırılma Hakkı Var da Vatandaşın Yok mu?”
- Erdoğan: İstanbul Boğazı’nı Felç Ettiler
- “Cennetteki Annem Artık Üzülmeyecek”
- 25 Yıldır Cezaevinde Olan Atavi Osman Erdemir’den Annesine Mektup
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "El Bâb'dan Derine İnmemek Lâzım"
- Mısır Cuntası 15 Kişiye Müebbet Hapis Cezası Verdi!
- İsmail Heniyye, 5 Ay Aradan Sonra Gazze’ye Döndü
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim