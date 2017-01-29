Tutak Belediye Başkanı Öztürk Tutuklandı

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29.01.2017 23:48
Tutak Belediye Başkanı Öztürk Tutuklandı
Ağrı'da Tutak Belediye Başkanı Öztürk'ün de adalarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda aralarında DBP'li Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ocak'ta düzenlen terör operasyonu kapsamında Tutak Belediye Başkanı Fırat Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Öztürk, C.B. ve R.Y. "terör örgütüne yardım ve yataklık" iddiasıyla tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri sürdürülüyor.

Jandarma ekiplerince önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2014-2015 yılları arasında sözde "adalet komisyonu" adı altında PKK/KCK adına ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara korku ve tehditle ceza kestiği belirlenen aralarında Öztürk'ün de bulunduğu 15 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

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