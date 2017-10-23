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TÜRKSAT Baskını Davasında Karar Açıklandı

TÜRKSAT Baskını Davasında Karar Açıklandı

Darbe girişimi sırasında TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 17 kişinin yargılandığı davada, sanıklara, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Asker sanıklar ayrıca, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 17 kişinin yargılandığı davada, firari sanıkların dosyası ayrılırken, diğer sanıklara, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Asker sanıklar ayrıca, TÜRKSAT personelleri Ahmet Özsoy ve Ali Karslı'nın katledilmesi nedeniyle ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

 

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