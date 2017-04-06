TÜRKSAT Baskını Davasında 'Etek'li Protesto

15 Temmuz darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki TÜRKSAT'a giderek yayınları kesmeye çalıştıkları iddiasıyla 5'i sivil 16 sanığın yargılandığı davada, salondaki izleyicilerden biri, sanık avukatına poşetten çıkardığı etekle tepki gösterdi.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları sırasında salondaki izleyicilerin tepkileri nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Sanık avukatlarından Oğuz Çığın, müvekkiliyle ilgili savunma yaparken salondaki izleyicilerden biri bağırmaya başladı.

"Sana etek getirdim, al bunu giy"

"Ağlama, ağlama. Şehitler için ağlamıyor da vatan hainleri için ağlıyor." diyerek bağıran kişi, elindeki poşetten çıkardığı eteği avukata doğru salladı. Bu sırada "Sana etek getirdim, al bunu giy." diyen kişi, Mahkeme Başkanı İsmail Ademoğlu'nun uyarılarına rağmen bağırmayı sürdürünce görevliler tarafından salondan çıkarıldı.

"Hainleri koruma. Bu vatan sahipsiz değil, size bırakmayacaklar"

Bu arada, başka bir izleyici de avukatlara doğru, "Hainleri koruma. Bu vatan sahipsiz değil, size bırakmayacaklar. Hainleri değil, halkı destekleyin." diyerek bağırdı. Bu kişi de güvenlik görevlilerince dışarı çıkarıldı.

Mahkeme Başkanı Ademoğlu, salondakilere, "Avukat arkadaşlar, görevlerini yerine getiriyor. Lütfen müdahale etmeyin, yargılamayı sağlıklı şekilde icra etmeye çalışıyoruz." diyerek, duruşma salonunda düzeni bozanları dışarı çıkaracağı uyarısında bulundu.

Avukat Oğuz Çığın söz alarak, dünden beri savunma yapmaya çalışırken müştekiler ve izleyicilerin hakaretlerine maruz kaldıklarını belirterek, "Burada bir yargılama yapılıyor. Bu mesleği yedirelim mi, biz müşteki avukatı da olabilirdik." şeklinde konuştu.

AA