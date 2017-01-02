Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti

»Ana Sayfa»İran
02.01.2017 00:27
Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti
Türkmenistan'ın, İran'a doğalgaz akışını kestiği bildirildi.

İran Ulusal Gaz Şirketine (NIGC) ait resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkmenistan Devlet Doğalgaz Şirketi Türkmengaz'ın, İran'a gönderdiği gazı bugün sabah itibariyle kestiği belirtildi.

Havaların soğuk olduğu bir dönemde kesintinin gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkmengaz'dan tedarik edilen 700 milyon metreküp doğalgazın ülkenin kuzey bölgesinde tüketildiği, akışın kesilmesiyle İran'ın bu ihtiyacını kendi imkanlarıyla karşılayacağı kaydedildi.

Kesintinin, doğalgaz fiyatlarındaki farkı İran'ın ödemediği iddiasıyla yapıldığı belirtilirken İran tarafı, Türkmengaz'a borcunun olmadığını savunuyor.

 

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