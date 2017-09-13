Türkmendağı’ndaki Orman Yangını Devam Ediyor!

Beşşar Esed’e bağlı güçler tarafından Suriye’nin Türkmendağı bölgesine yönelik düzenlenen saldırılar nedeniyle Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Çalıboğazı mevkisinin karşısında 5 gün önce 2 ayrı noktada başlayan orman yangını, Suriye tarafında devam ediyor.

AA’da yer alan habere göre, zaman zaman büyüyen ve Cebel Ekrad bölgesine doğru ilerleyen alevlere direnişçilerin kurduğu itfaiye ekipleri saldırılar nedeniyle müdahale edemiyor.

Yayladağı sınırına bir kilometre kadar yaklaşan yangının Türkiye’ye sıçrama ihtimaline karşılık Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekipleri de bölgede bekletiliyor.

Yerel kaynaklar, şu ana kadar içinde meyve bahçelerinin de olduğu yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.