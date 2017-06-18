“Türkmendağı’nda Mücadele Bitmeyecek”

Suriye’nin Türkmendağı bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) saha komutanlarından Hüsam Hamo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerinin köylerine yönelik saldırılarını Ramazan ayında da durdurmadığını söyledi.

Saldırıların özellikle iftar saati başladığına dikkat çeken Hamo, bu saldırılarda Türkmendağı ile Cebel Ekrad’da hayatını kaybedenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.

“Kanımızın Son Damlasına Kadar Koruyacağız”

Hamo, kendilerinin de bu saldırılara zaman zaman karşılık verdiğini ve çatışmalar yaşandığını anlatarak, “6 yıldır Türkmen köylerine, hava, kara ve denizden bombalar yağıyor. Üzerimizde denenmedik silah kalmadı. Esed güçleri ve destekçileri köylerimizi almak için saldırmaya devam ediyor ancak şunu bilmeliler ki her gün üzerimize bombalar da yağsa, yerin altına da girsek, kanımızın son damlasına kadar ata yadigârı köylerimizi koruyacağız.” diye konuştu.

“Suriye’yi Parçalamak İstiyorlar”

Suriye’de PYD ve IŞİD gibi örgütlerin ülke üzerinde oynanan kirli oyunlara hizmet ettiğini vurgulayan Hamo, ülkeyi büyük devletlerin çıkarları doğrultusunda bölmek için her türlü oyunun sürdüğünü dile getirdi.

Ülkenin tek bir karışının dahi bölünmesine karşı olduklarını aktaran Hamo, şunları kaydetti:

“Şimdi Esed’in de katkısıyla ülkeyi birkaç noktada terör örgütleri aracılığıyla parçalamak istiyorlar. Suriye’de hiçbir ırk, din, mezhep birbirine düşman değil. İsteğimiz, Beşşar Esed ve rejiminin gitmesidir. Parçalanacak yerler arasında Türkmendağı da var. Bizler savaşın ilk gününden beri vatanın bölünmesine karşıyız. İnşallah Suriye halkı bu kirli oyunlara meydan vermeyecek. Biz de tek parça kalmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Suriye’de muhalefet şu an savaşı sadece Esed ve destekçisi ülkelere karşı vermiyor, PYD ve IŞİD’e karşı da mücadele veriyor.”