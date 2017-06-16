Türkmendağı'nda İftar Tünel ve Sığınaklarda Açılıyor

Suriye'de iç savaşla Beşşar Esed rejimine karşı mücadele başlatan Türkmenlerin, ellerinde kalan köylerini koruma mücadelesi devam ediyor.

Dağlık, ormanlık alandaki bölgelerine hemen her gün saldırı alan Türkmenler, bombalardan korunmak için, çareyi yerin altına kazdıkları sığınak ve tünellerde buluyor.

Nöbetleşe iftar

Ramazan ayında da Esed rejiminin saldırılarına maruz kalan Türkmendağı'ndakiler, iftar ve sahurlarını tünel ve sığınaklarda yapmak zorunda kalıyor.

İftar saati, iki kişi sığınak girişinde nöbet tutarken, diğerleri yemeğini yiyor. Çoğu rejim saldırılarıyla yıkılan bölgedeki camiler kullanılamadığından ezanı sığınakta okuyan Türkmenler, sırasıyla iftarlarını açıyor. Namazı da sığınakta kılan Türkmenler, saldırı bitinceye kadar mağarayı andıran bu tünellerden çıkmıyor.

"Tek güvenli yer toprağın altı"

Bölgedeki Özgür Suriye Ordusu'nun askeri eğitim sorumlularından Beşşar Gül, AA muhabirine, bombalar altında 7'nci ramazan ayına girdiklerini söyledi.

Türkmendağı'nda her evin, her mevzinin bir yanında sığınak ya da tünel olduğunu aktaran Gül, Türkiye'den gelen yardımlarla iftarlarını açtıklarını, bunun için Türk devleti ve milletine minnettar olduklarını dile getirdi.

ÖSO'nun saha komutanlarından İzzet Baldır da "Tek güvenli yer, toprağın altı olduğundan, mücadelemizi buralarda kalarak sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

AA