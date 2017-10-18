Türkmen Başkan: Ofislerimize Haşdi Şabi ve ITC Saldırdı

Rûdaw’a konuşan İrfan Kerkuki, “İki gün önce Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri Kerkük’e girdi. Erşed Salihi başkanlığındaki Irak Türkmen Cephesi de bunlarla bir olup Kerkük’teki ofislerimize saldırdılar. Hemen ardından evime baskın düzenlediler” ifadelerini kullandı.

İrfan Kerkuki, “Haşdi Şabi milisleri hem Türkçe hem de Arapça konuşuyordu. Bunlar nereden geldi, kim getirdi bilmiyoruz. Bu insanları Kerkük’e kim getirdi inanın bilmiyoruz. Parti üyelerimizi götürdüler. Ofislerimizdeki eşyaları götürdüler. Nereye götürdüklerini de bilmiyoruz” diye konuştu.

“Kerkük’ü Kürdistan peşmergeleri koruduğunda biz rahattık, huzurumuz yerindeydi ve güvendeydik” diyen Türkmen Başkan, şöyle devam etti:

“Bunları kim başımıza saldı? Erşed Salihi her yaptığı açıklamada, ‘Kerkük’ü Bağdat yönetsin’ diyordu. Irak hükümeti şimdi Şiileri başımıza saldı. Biz Sünni Türkmenler şu an katliamla karşı karşıyayız. Sünni Türkmenler için Kerkük’te yaşam kalmadı.

Ailemi de alıp Erbil’e geldim. Ailemden yaklaşık 150 kişi evini barkını bırakıp Erbil’e doğru yola çıktı. Kerkük’teki Kürtlerin de evlerini, ofislerini basıyorlar. Onlar da bizim gibi şehirden kaçıyor.”

Türkiye’ye de seslenen Türkmen Millet Partisi Başkanı İrfan Kerkuki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan Türkiye devletine sesleniyorum; Kerkük’teki Sünni Türkmenler katliamla karşı karşıya. Türkmenler göçebe oldu. Bir şehrimiz yok artık. Kerkük’te İran Pasdarları Haşdi Şabi ile birlikte cirit atıyor. Kentteki Sünniler can havliyle kaçıyor.

ITC Türkiye’ye sürekli mesaj gönderiyordu. Türk yetkililer her konuştuğunda ‘Türkmen kardeşlerimizin haklarını koruyacağız’ diyorlar. Şimdi gelip görsünler ne halde olduğumuzu.”