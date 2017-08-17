Türkiye’nin Yüzde 50’sinin Merkel’den Beklentisi Varmış!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, seçim kampanyası kapsamında ülkenin en önemli dört YouTube vlogger'ının sorularını yanıtladı. Deine Wahl (Senin Seçimin) adlı programda Merkel, Türkiye'ye ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile farklı konularda birçok görüş ayrılığına sahip olduğunu söyleyen Merkel, bu konuları Erdoğan ile sık sık konuştuklarını ancak birçok konuda bir çözüme ulaşamadıklarını kaydetti. Almanya Başbakanı "Birbirimizi birçok konuda maalesef ikna edemedik, bunlara yenileri de eklendi ve belki de bundan iki yıl öncesinden daha fazla probleme sahibiz" diye konuştu.

"Türkiye sadece Erdoğan'dan ve hükümetinden oluşmuyor"

Merkel sunucunun "Deniz Yücel bir 5 ay daha tutuklu kalırsa, bir sonraki adımınız ne olacak?" şeklindeki sorusuna da "AB üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmaması, üyelik yardımlarının en düşük düzeye çekilmesi gibi" adımların atıldığını kaydetti. "Tabii ki biz de sıkıştırıp, sert konuşup, hiçbir uzlaşmaya yanaşmayabiliriz" diyen Merkel "Ama şunu da unutmamak gerek: Türkiye sadece Erdoğan'dan ve hükümetinden oluşmuyor. Ülkenin neredeyse yüzde 50'sinin referandumda "Hayır" dediğini unutmamalı. Ve onların da bizden beklentileri var" dedi. Merkel çok sert adımlar atıp konuşmayacak düzeye gelmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Deutsche Welle