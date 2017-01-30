Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Yeniden Faaliyette

Türkiye’nin 2014’te “güvenlik” durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye ettiği Trablus Büyükelçiliği’nin bugün çekirdek kadroyla faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçen yıl 30 Mayıs’taki Trablus ziyâreti sırasında, 2014’te “güvenlik” durumunun kötüleşmesi nedeniyle tahliye edilen Trablus Büyükelçiliği’nin tekrar açılmasına yönelik sürecin başlatıldığı hatırlatıldı.

AA’da yer alan habere göre, çalışmalarını bugüne kadar Tunus’ta sürdüren Trablus Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan’ın gözetiminde yürütülen büyükelçiliğin yeniden açılmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, büyükelçiliğimizin faaliyetleri ilk aşamada çekirdek kadroyla bugün başlatılmıştır.

Bugüne kadar çalışmalarını kesintisiz sürdüren Misurata Başkonsolosluğu’muzun yanı sıra Trablus Büyükelçiliği’mizin de yeniden faaliyete geçmesiyle ülkemiz Libya’daki mevcudiyetini güçlendirmiş olmaktadır.

Libya’yla yakın tarihî, kardeşlik ve dostluk bağlarımız ve Libya halkının tüm kesimlerini kucaklayan yaklaşımımız çerçevesinde büyükelçiliğimizin yeniden faaliyete geçmesi ülkemizin Libya’da barış ve istikrarın tesisi ile yeniden inşâ çabalarına daha güçlü destek sağlamasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye, Libya Siyâsî Anlaşması temelinde barış ve uzlaşı yönünde atılacak adımlara yönelik katkılarını ve kardeş Libya’nın toprak bütünlüğü ile ulusal birliğini güçlü biçimde desteklemeyi sürdürecektir.”