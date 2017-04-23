Türkiye’nin Selanik’teki Başkonsolosluğuna Molotofla Saldırdılar!

Sabah erken saatlerde yüzleri maskeli bir grup, Yunanistan’ın Selanik kentinde yer alan Türkiye’ye ait başkonsolosluğun önünde bekleyen polislere iki adet molotofkokteylli fırlattı.

AA’da yer alan habere göre, molotoflardan birinin patladığı saldırıda yaralanan olmazken herhangi bir hasar da meydana gelmedi.

Selanik’te daha önce de konsolosluğun önündeki polis kulübesini hedef alan benzer saldırılar olmuştu.