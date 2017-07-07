Türkiye’nin Katar’a Desteğine Kılıçdaroğlu Karşı

CHP yürüyüşünde konuşan Kılıçdaroğlu, İsrail ve ABD'nin desteğiyle kıskaca alınan Katar'a yardım eli uzatan Türkiye'nin karşısında durdu.

Türkiye'nin Katar'a yardım etmemesini söyleyen Kılıçdaroğlu, daha önce de, Sisi darbesinden sonra hapse atılan Mısırlı siyasetçileri “terörist”, darbelere karşı duran Mısırlıların sembolü haline gelen Rabiya işaretini de “terör simgesi” ilan etmişti.

CHP yürüyüşünde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Ortadoğu'da zor durumda kalan ülkelere yardım eli uzatan Türkiye'nin, bu davranışından vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Katar'a karşı Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargoya karşı çıkan Kuveyt ve Umman'ın da yer aldığı blokta tutumunu her şekilde ortaya koyan Türkiye'yi “Araplara karşı cephe olmak” ve “taraf seçmek” ile suçlayan Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Katar'a askeri birlik gönderme kararını da yanlış bulduğunu ilan etti.

Kılıçdaroğlu, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in “teröre destek vermek” ile suçladığı Katar'a karşı uygulanan yaptırımları “meşru” kabul ettiğini gösteren açıklamalarına şöyle devam etti:

''Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve yedi Arap ülkesinin karşı çıkması üzerine Katar'a bir nota vermeleri ve Katar'dan belli bir talepleri yerine getirmesini istemeleri üzerine Türkiye Katar'ın yanında yer aldı ve askeri birlik gönderilmesini ile ilgili sözleşmeyi süratle parlamentodan geçirdi. Biz bunu doğru bulmadık. Çünkü Arap Dünyası'nın kendi içinde çözeceği bir soruna Türkiye doğrudan taraf oldu. Bütün Arap dünyasını karşısına alarak kavgayı körükleyen pozisyona düştü.”