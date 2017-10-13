Türkiye’nin Kabul Etmediği Âlime Kazakistan’dan 15 Yıl Hapis Cezası!

Kazakistan hükümetinin Müslümanlara yönelik baskıcı uygulamalarından kaçarak 14 Ekim 2016 tarihinde Türkiye’den iltica talep eden Özbek asıllı Kazak âlim Abdulhalil Abduzhabbarov, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği’nin tüm çabalarına rağmen 127 gün boyunca 10 çocuğu ve eşiyle tutulduğu Atatürk Havalimanı’ndan 19 Şubat 2017 tarihinde geri gönderilmişti. Abduzhabbarov, Kazakistan mahkemesi tarafından 8 yıl hapse mahkum edildi. Kazak alimin işkence görmesinden endişe ediliyor.

İslamiyet karşıtı politikalarıyla Müslümanlara zulmeden Kazakistan hükümeti suçsuz bir alimi daha hapse mahkum etti. Daha önce Türkiye’den iltica talebinde bulunarak 4 ay boyunca 10 çocuğu ve eşiyle birlikte Atatürk Havalimanı’nda bekleyen Özbek asıllı alim Abdulhalil Abduzhabbarov, iltica talebi sonuçlandırılmadan 16 Şubat tarihinde Medine’ye gönderilmiş, buradan da Kazakistan’a iade edilmişti. Abduzhabbarov, çıkarıldığı Kazak mahkemesince 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kazak alimin hapishanede işkenceye maruz kalacağı ihtimalinden endişe duyuluyor.

4 AY BOYUNCA HAVALİMANINDA BEKLEDİLER

Kazakistan’da bir camide imamlık yapan ancak buradaki yönetimin Müslümanlara yönelik baskıcı yönetiminden kaçarak 2006 yılında Suudi Arabistan’a yerleşen 42 yaşındaki Özbek asıllı alim Abdulhalil Abduzhabbarov, 20 Aralık 2015 tarihinde Kazakistan’a iade edilmek üzere Suud kolluk kuvvetlerince tutuklandı. Abduzhabbarov, 12 Ekim 2016 tarihinde Kazakistan’a Türkiye üzerinden sınır dışı edilmek üzere uçağa bindirildi. Ancak Abduzhabbarov, 10 çocuğu ve eşi ile birlikte Türkiye’den Kazakistan uçağına binmeyerek Türkiye’den iltica talep etti. Türkiye’ye girişine izin verilmeyen Kazak alim ve ailesi, tam 127 gün boyunca havalimanının güneş ışığı dahi görmeyen bir odasında tutuldu. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Av. İbrahim Ergin tarafından dosyası incelenmek istenilmesine rağmen havalimanı yetkilileri avukat Ergin ile Abduzhabbarov’un görüşmesine müsaade etmedi.

BM VE AİHM UMURSAMADI!

Abdulhalil Abduzhabbarov, 21 Kasım 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne Türkiye’ye girişinin kabul edilmemesi durumunda Kazakistan’da işkence ve kötü muameleye maruz kalacağını söyleyerek bireysel tedbir başvurusunda bulundu. Türkiye’den iltica talebinde bulunan Abduzhabbarov için Av. İbrahim Ergin tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne başvuruda bulunuldu.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖRE TEHLİKE YOKTU!

Anayasa Mahkemesi Abduzhabbarov’un geri gönderilmemesi yönündeki tedbir talebini, “Başvurucunun ülkeye giriş yapmadığı, Türkiye Devleti’nin egemenlik alanında bulunmadığı, hakkında sınır dışı kararı tesis edilmediği, bu nedenle kamu makamlarınca başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik gerçek ve ciddi bir tehlike oluşturabilecek nitelikte işlen yapılmadığı anlaşıldığından tedbir talebinin reddine karar verilmiştir” ifadelerini kullanarak reddetti. Bunun üzerine Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Av. Uğur Yıldırım Dışişleri Bakanlığı’na konuyla ilgili dilekçe gönderse de tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

ERDOĞAN’A SESLENEREK YARDIM İSTEMİŞTİ

Aylarca eşi ve 10 çocuğuyla birlikte Atatürk Havalimanı’nda bekletilen Abdulhalil Abduzhabbarov, 16 Şubat 2017 tarihinde kolluk kuvvetlerinin zoruyla Suudi Arabistan uçağına bindirildi. Medine’ye ulaşan Abduzhabbarov, burada bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Abduzhabbarov, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum. Allah rızası için bize yardım edin, bizi bura da bırakmayın bizi ülkenize kabul edin. Bizim hiçbir suçumuz yok. Bizi Kazakistan’a ölüme göndermeyin, sizin ülkenizden Türkiye’den başka sığınacak yerimiz yok'' dedi. Ancak aile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği üyesi avukatların tüm girişimlerine rağmen 18 Şubat tarihinde Dubai üzerinden Kazakistan’a iade edildi. Kazakistan havalimanına iner inmez tutuklanan Abduzhabbarov, zorla sakalları kesilerek hakim karşısına çıkarıldı. Kazak alim Müslümanlara yönelik zulmün son parçası olarak mahkeme tarafından 8 yıl hapse mahkum edildi. Abduzhabbarov’un Kazakistan hapishanelerinde işkenceye maruz kalmasından korkuluyor.

KAZAKİSTAN ZULMEDİYOR

Nüfüsunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Kazakistan'da hükümet Rusya yanlısı politikalarla Müslüman halka zulmetmeye devam ediyor. Kazakistan, Orta Asya halkları arasında gerek Rusya’ya yakınlığı gerekse Çin Halk Cumhuriyetine yakınlığı dolayısıyla kültürel etkileşime en çok maruz kalmış olan ülke konumunda bulunuyor. Sovyet döneminde yıkılan cami ve mabetlerin sayısı yüzleri aşarken, bugün Kazakistan’da faaliyette olan cami ve mescit sayısının yok denecek kadar az olması ülkede azınlıkta olan Müslüman nufüsa baskı ve şiddeti arttırıyor. Kazakistan'da başörtüsü zulmü'de devam ediyor. Vatandaşların okullarda başörtüsüne izin verilmesi için yapılan 5 binden fazla talebi “Yasalarına göre ülkede eğitim sistemi laiktir” gerekçesiyle red ediyor.