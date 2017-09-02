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Türkiye’nin İllere Göre Nüfus Oranı

Türkiye’nin İllere Göre Nüfus Oranı

TUİK Türkiye’nin illere göre nüfus oranını açıkladı. İstanbul'un 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak tespit edilen nüfusu, 2016'da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.

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AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'ini İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 18,5'i İstanbul'da ikamet ediyor.

Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul, nüfus bakımından neredeyse 1,7 Londra, 4 Berlin, 6,5 Paris ediyor.

Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul'un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011'de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012'de 13 milyon 854 bin 740, 2013'te 14 milyon 160 bin 467, 2014'de 14 milyon 377 bin 18, 2015'te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.

16.5 MİLYON BEKLENİYOR

TÜİK rakamlarına göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak belirlenen İstanbul'un nüfusu, 1945 yılında 1 milyon kişiyi aştı.

Mega kentin nüfusu 1950'de 1 milyon 166 bin 477, 1960'da 1 milyon 882 bin 92, 1965'de 2 milyon 293 bin 823, 1970'de 3 milyon 19 bin 32, 1980'de 4 milyon 741 bin 890, 1985'de 5 milyon 842 bin 985, 1990'da 7 milyon 309 bin 190 , 2000'de 11 milyon 76 bin 840 kişi oldu.

İstanbul'un nüfusu, 2005'de 12 milyon 128 bin 577, 2010'da 13 milyon 255 bin 685, 2015'de de 14 milyon 657 bin 434 kişiye ulaştı.

TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020'de 15 milyon 850 bin 684, 2023'de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.

145 ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'DAN AZ

İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip.

İstanbul'un 14 milyon 804 bin 116 kişilik nüfusundan daha az nüfusa sahip bazı ülkeler şöyle:

"Çad (14,4 milyon), Somali (14,3 milyon), Gine (12,4 milyon), Güney Sudan (12,2 milyon), Ruanda (11,9 milyon), Küba (11,5 milyon), Tunus (11,4 milyon), Belçika (11,3 milyon), Bolivya (10,9 milyon), Benin (10,8 milyon), Haiti (10,8 milyon), Yunanistan (10,7 milyon), Dominik (10,6 milyon), Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon), Burundi (10,5 milyon), Portekiz (10,3 milyon), İsveç (9,9 milyon), Macaristan (9,8 milyon), Azerbaycan (9,7 milyon), Belarus (9,5 milyon), Ürdün (9,5 milyon), BAE (9,3 milyon), Honduras (9,1 milyon), Avusturya (8,7 milyon), Tacikistan (8,7 milyon), İsrail (8,5 milyon), İsviçre (8,3 milyon), Papua Yeni Gine (8,1 milyon), Togo (7,6 milyon), Sierra Leone (7,4 milyon), Hong Kong (7,3 milyon), Bulgaristan (7,1 milyon), Sırbistan (7,1 milyon), Laos (6,7 milyon), Paraguay (6,7 milyon), El Salvador (6,3 milyon), Libya (6,3 milyon), Nikaragua (6,1 milyon), Kırgız Cumhuriyeti (6,1 milyon), Lübnan (6 milyon), Danimarka (5,7 milyon), Türkmenistan (5,7 milyon), Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon), Slovak Cumhuriyeti (5,4 milyon), Norveç (5,2 milyon), Kongo (5,1 milyon), Kosta Rika (4,8 milyon), İrlanda (4,8 milyon), Yeni Zelanda (4,7 milyon), Liberya (4,6 milyon), Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon), Umman (4,4 milyon), Moritanya (4,3 milyon), Hırvatistan (4,2 milyon), Kuveyt (4 milyon), Panama (4 milyon), Gürcistan (3,7 milyon), Moldovya (3,5 milyon), Bosna Hersek (3,5 milyon), Uruguay (3,4 milyon), Moğolistan (3 milyon)."

EN FAZLA GÜMÜŞHANE'NİN NÜFUSU ARTTI

Öte yandan 2012-2016 döneminde, oransal olarak yüzde 27,22 ile en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı. Oransal olarak en fazla nüfusu artan iller sıralamasında Gümüşhane'yi yüzde 18,94 ile Bayburt, yüzde 14,14 ile Tekirdağ, yüzde 14,10 ile Yalova, yüzde 11,99 ile Kocaeli, yüzde 11,27 ile Antalya ve yüzde 10,13 ile Şanlıurfa takip etti.

Söz konusu dönemde nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci büyük kenti başkent Ankara'nın nüfusu yüzde 7,67 artarak 4 milyon 965 bin 542, 5 milyon 346 bin 518 kişiye yükseldi. Üçüncü büyük kent İzmir'in nüfusu ise yüzde 5,44 artış göstererek 4 milyon 5 bin 459'dan 4 milyon 223 bin 545 kişiye çıktı.

13 İLİN NÜFUSU GERİLEDİ

2012-2016 döneminde 13 ilin nüfusunda da azalma görüldü.

Söz konusu dönemde, Ağrı, Çankırı, Çorum, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak ve Ardahan'ın nüfusu çeşitli oranlarda düştü.

Türkiye'nin iller bazında 2012 ve 2016 yıl sonlarındaki nüfusları ve yüzde olarak değişimleri şöyle:

Şehir

2012 nüfusu (kişi)

2016 nüfusu (kişi)

Değişim (yüzde)

Adana

2.125.635

2.201.670

3,57

Adıyaman

595.261

610.484

2,55

Afyonkarahisar

703.948

714.523

1,50

Ağrı

552.404

542.255

-1,83

Amasya

322.283

326.351

1,26

Ankara

4.965.542

5.346.518

7,67

Antalya

2.092.537

2.328.555

11,27

Artvin

167.082

168.068

0,59

Aydın

1.006.541

1.068.260

6,13

Balıkesir

1.160.731

1.196.176

3,05

Bilecik

204.116

218.297

6,94

Bingöl

262.507

269.560

2,68

Bitlis

337.253

341.225

1,17

Bolu

281.080

299.896

6,69

Burdur

254.341

261.401

2,77

Bursa

2.688.171

2.901.396

7,93

Çanakkale

493.691

519.793

5,28

Çankırı

184.406

183.880

-0,28

Çorum

529.975

527.863

-0,39

Denizli

950.557

1.005.687

5,79

Diyarbakır

1.592.167

1.673.119

5,08

Edirne

399.708

401.701

0,49

Elazığ

562.703

578.789

2,85

Erzincan

217.886

226.032

3,73

Erzurum

778.195

762.021

-2,07

Eskişehir

789.750

844.842

6,97

Gaziantep

1.799.558

1.974.244

9,70

Giresun

419.555

444.467

5,93

Gümüşhane

135.216

172.034

27,22

Hakkari

279.982

267.813

-4,34

Hatay

1.483.674

1.555.165

4,81

Isparta

416.663

427.324

2,55

Mersin

1.682.848

1.773.852

5,40

İstanbul

13.854.740

14.804.116

6,85

İzmir

4.005.459

4.223.545

5,44

Kars

304.821

289.786

-4,93

Kastamonu

359.808

376.945

4,76

Kayseri

1.274.968

1.358.980

6,58

Kırklareli

341.218

351.684

3,06

Kırşehir

221.209

229.975

3,96

Kocaeli

1.634.691

1.830.772

11,99

Konya

2.052.281

2.161.303

5,31

Kütahya

573.421

573.642

0,03

Malatya

762.366

781.305

2,48

Manisa

1.346.162

1.396.945

3,77

Kahramanmaraş

1.063.174

1.112.634

4,65

Mardin

773.026

796.237

3,00

Muğla

851.145

923.773

8,53

Muş

413.260

406.501

-1,63

Nevşehir

285.190

290.895

2,00

Niğde

340.270

351.468

3,29

Ordu

741.371

750.588

1,24

Rize

324.152

331.048

2,12

Sakarya

902.267

976.948

8,27

Samsun

1.251.722

1.295.927

3,53

Siirt

310.879

322.664

3,79

Sinop

201.311

205.478

2,06

Sivas

623.535

621.224

-0,37

Tekirdağ

852.321

972.875

14,14

Tokat

613.990

602.662

-1,84

Trabzon

757.898

779.379

2,83

Tunceli

86.276

82.193

-4,73

Şanlıurfa

1.762.075

1.940.627

10,13

Uşak

342.269

358.736

4,81

Van

1.051.975

1.100.190

4,58

Yozgat

453.211

421.041

-7,09

Zonguldak

606.527

597.524

-1,48

Aksaray

379.915

396.673

4,41

Bayburt

75.797

90.154

18,94

Karaman

235.424

245.610

4,32

Kırıkkale

274.727

277.984

1,18

Batman

534.205

576.899

7,99

Şırnak

466.982

483.788

3,59

Bartın

188.436

192.389

2,09

Ardahan

106.643

98.335

-7,79

Iğdır

190.409

192.785

1,24

Yalova

211.799

241.665

14,10

Karabük

225.145

242.347

7,64

Kilis

124.320

130.825

5,23

Osmaniye

492.135

522.175

6,10

Düzce

346.493

370.371

6,89

TOPLAM

75.627.384

79.814.871

5,53

 

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