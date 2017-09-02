Türkiye’nin İllere Göre Nüfus Oranı
TUİK Türkiye’nin illere göre nüfus oranını açıkladı. İstanbul'un 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak tespit edilen nüfusu, 2016'da 14 milyon 804 bin 116 kişiye ulaştı.
AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2016 sonunda 79 milyon 814 bin 871 kişi olarak açıklanan Türkiye nüfusunun yüzde 18,5'ini İstanbul'un nüfusu oluşturuyor. Başka bir deyişle Türkiye'de yaşayan her 100 kişiden 18,5'i İstanbul'da ikamet ediyor.
Dünyanın en kalabalık kentlerinden biri olan İstanbul, nüfus bakımından neredeyse 1,7 Londra, 4 Berlin, 6,5 Paris ediyor.
Nüfusuyla, 145 ülkeyi geride bırakan İstanbul'un nüfusuna 2012-2016 döneminde yaklaşık 1 milyon kişi daha eklendi. 2011'de 13 milyon 624 bin 240 kişi olan kentin nüfusu, 2012'de 13 milyon 854 bin 740, 2013'te 14 milyon 160 bin 467, 2014'de 14 milyon 377 bin 18, 2015'te de 14 milyon 657 bin 434 kişi olarak tespit edildi.
16.5 MİLYON BEKLENİYOR
TÜİK rakamlarına göre Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1927 sayım yılında 806 bin 863 kişi olarak belirlenen İstanbul'un nüfusu, 1945 yılında 1 milyon kişiyi aştı.
Mega kentin nüfusu 1950'de 1 milyon 166 bin 477, 1960'da 1 milyon 882 bin 92, 1965'de 2 milyon 293 bin 823, 1970'de 3 milyon 19 bin 32, 1980'de 4 milyon 741 bin 890, 1985'de 5 milyon 842 bin 985, 1990'da 7 milyon 309 bin 190 , 2000'de 11 milyon 76 bin 840 kişi oldu.
İstanbul'un nüfusu, 2005'de 12 milyon 128 bin 577, 2010'da 13 milyon 255 bin 685, 2015'de de 14 milyon 657 bin 434 kişiye ulaştı.
TÜİK projeksiyonlarına göre 7 tepeli kentin nüfusunun 2020'de 15 milyon 850 bin 684, 2023'de de 16 milyon 568 bin 500 kişiye yükselmesi bekleniyor.
145 ÜLKENİN NÜFUSU İSTANBUL'DAN AZ
İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip.
İstanbul'un 14 milyon 804 bin 116 kişilik nüfusundan daha az nüfusa sahip bazı ülkeler şöyle:
"Çad (14,4 milyon), Somali (14,3 milyon), Gine (12,4 milyon), Güney Sudan (12,2 milyon), Ruanda (11,9 milyon), Küba (11,5 milyon), Tunus (11,4 milyon), Belçika (11,3 milyon), Bolivya (10,9 milyon), Benin (10,8 milyon), Haiti (10,8 milyon), Yunanistan (10,7 milyon), Dominik (10,6 milyon), Çek Cumhuriyeti (10,5 milyon), Burundi (10,5 milyon), Portekiz (10,3 milyon), İsveç (9,9 milyon), Macaristan (9,8 milyon), Azerbaycan (9,7 milyon), Belarus (9,5 milyon), Ürdün (9,5 milyon), BAE (9,3 milyon), Honduras (9,1 milyon), Avusturya (8,7 milyon), Tacikistan (8,7 milyon), İsrail (8,5 milyon), İsviçre (8,3 milyon), Papua Yeni Gine (8,1 milyon), Togo (7,6 milyon), Sierra Leone (7,4 milyon), Hong Kong (7,3 milyon), Bulgaristan (7,1 milyon), Sırbistan (7,1 milyon), Laos (6,7 milyon), Paraguay (6,7 milyon), El Salvador (6,3 milyon), Libya (6,3 milyon), Nikaragua (6,1 milyon), Kırgız Cumhuriyeti (6,1 milyon), Lübnan (6 milyon), Danimarka (5,7 milyon), Türkmenistan (5,7 milyon), Singapur (5,6 milyon), Finlandiya (5,5 milyon), Slovak Cumhuriyeti (5,4 milyon), Norveç (5,2 milyon), Kongo (5,1 milyon), Kosta Rika (4,8 milyon), İrlanda (4,8 milyon), Yeni Zelanda (4,7 milyon), Liberya (4,6 milyon), Orta Afrika Cumhuriyeti (4,6 milyon), Umman (4,4 milyon), Moritanya (4,3 milyon), Hırvatistan (4,2 milyon), Kuveyt (4 milyon), Panama (4 milyon), Gürcistan (3,7 milyon), Moldovya (3,5 milyon), Bosna Hersek (3,5 milyon), Uruguay (3,4 milyon), Moğolistan (3 milyon)."
EN FAZLA GÜMÜŞHANE'NİN NÜFUSU ARTTI
Öte yandan 2012-2016 döneminde, oransal olarak yüzde 27,22 ile en fazla Gümüşhane'nin nüfusu arttı. Oransal olarak en fazla nüfusu artan iller sıralamasında Gümüşhane'yi yüzde 18,94 ile Bayburt, yüzde 14,14 ile Tekirdağ, yüzde 14,10 ile Yalova, yüzde 11,99 ile Kocaeli, yüzde 11,27 ile Antalya ve yüzde 10,13 ile Şanlıurfa takip etti.
Söz konusu dönemde nüfus bakımından Türkiye'nin ikinci büyük kenti başkent Ankara'nın nüfusu yüzde 7,67 artarak 4 milyon 965 bin 542, 5 milyon 346 bin 518 kişiye yükseldi. Üçüncü büyük kent İzmir'in nüfusu ise yüzde 5,44 artış göstererek 4 milyon 5 bin 459'dan 4 milyon 223 bin 545 kişiye çıktı.
13 İLİN NÜFUSU GERİLEDİ
2012-2016 döneminde 13 ilin nüfusunda da azalma görüldü.
Söz konusu dönemde, Ağrı, Çankırı, Çorum, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sivas, Tokat, Tunceli, Yozgat, Zonguldak ve Ardahan'ın nüfusu çeşitli oranlarda düştü.
Türkiye'nin iller bazında 2012 ve 2016 yıl sonlarındaki nüfusları ve yüzde olarak değişimleri şöyle:
Şehir
2012 nüfusu (kişi)
2016 nüfusu (kişi)
Değişim (yüzde)
Adana
2.125.635
2.201.670
3,57
Adıyaman
595.261
610.484
2,55
Afyonkarahisar
703.948
714.523
1,50
Ağrı
552.404
542.255
-1,83
Amasya
322.283
326.351
1,26
Ankara
4.965.542
5.346.518
7,67
Antalya
2.092.537
2.328.555
11,27
Artvin
167.082
168.068
0,59
Aydın
1.006.541
1.068.260
6,13
Balıkesir
1.160.731
1.196.176
3,05
Bilecik
204.116
218.297
6,94
Bingöl
262.507
269.560
2,68
Bitlis
337.253
341.225
1,17
Bolu
281.080
299.896
6,69
Burdur
254.341
261.401
2,77
Bursa
2.688.171
2.901.396
7,93
Çanakkale
493.691
519.793
5,28
Çankırı
184.406
183.880
-0,28
Çorum
529.975
527.863
-0,39
Denizli
950.557
1.005.687
5,79
Diyarbakır
1.592.167
1.673.119
5,08
Edirne
399.708
401.701
0,49
Elazığ
562.703
578.789
2,85
Erzincan
217.886
226.032
3,73
Erzurum
778.195
762.021
-2,07
Eskişehir
789.750
844.842
6,97
Gaziantep
1.799.558
1.974.244
9,70
Giresun
419.555
444.467
5,93
Gümüşhane
135.216
172.034
27,22
Hakkari
279.982
267.813
-4,34
Hatay
1.483.674
1.555.165
4,81
Isparta
416.663
427.324
2,55
Mersin
1.682.848
1.773.852
5,40
İstanbul
13.854.740
14.804.116
6,85
İzmir
4.005.459
4.223.545
5,44
Kars
304.821
289.786
-4,93
Kastamonu
359.808
376.945
4,76
Kayseri
1.274.968
1.358.980
6,58
Kırklareli
341.218
351.684
3,06
Kırşehir
221.209
229.975
3,96
Kocaeli
1.634.691
1.830.772
11,99
Konya
2.052.281
2.161.303
5,31
Kütahya
573.421
573.642
0,03
Malatya
762.366
781.305
2,48
Manisa
1.346.162
1.396.945
3,77
Kahramanmaraş
1.063.174
1.112.634
4,65
Mardin
773.026
796.237
3,00
Muğla
851.145
923.773
8,53
Muş
413.260
406.501
-1,63
Nevşehir
285.190
290.895
2,00
Niğde
340.270
351.468
3,29
Ordu
741.371
750.588
1,24
Rize
324.152
331.048
2,12
Sakarya
902.267
976.948
8,27
Samsun
1.251.722
1.295.927
3,53
Siirt
310.879
322.664
3,79
Sinop
201.311
205.478
2,06
Sivas
623.535
621.224
-0,37
Tekirdağ
852.321
972.875
14,14
Tokat
613.990
602.662
-1,84
Trabzon
757.898
779.379
2,83
Tunceli
86.276
82.193
-4,73
Şanlıurfa
1.762.075
1.940.627
10,13
Uşak
342.269
358.736
4,81
Van
1.051.975
1.100.190
4,58
Yozgat
453.211
421.041
-7,09
Zonguldak
606.527
597.524
-1,48
Aksaray
379.915
396.673
4,41
Bayburt
75.797
90.154
18,94
Karaman
235.424
245.610
4,32
Kırıkkale
274.727
277.984
1,18
Batman
534.205
576.899
7,99
Şırnak
466.982
483.788
3,59
Bartın
188.436
192.389
2,09
Ardahan
106.643
98.335
-7,79
Iğdır
190.409
192.785
1,24
Yalova
211.799
241.665
14,10
Karabük
225.145
242.347
7,64
Kilis
124.320
130.825
5,23
Osmaniye
492.135
522.175
6,10
Düzce
346.493
370.371
6,89
TOPLAM
75.627.384
79.814.871
5,53
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