‘Türkiye’nin İç-Siyaseti, Almanya’nın da İç-Siyasetidir!'

‘İfade ve düşünce özgürlüğü' havarisi kesilenlerin bu kaba tavırları sadece Almanya’dakileri değil: ülkemizdeki basiret sahibi herkesi de daha bir uyandırmaya yetecektir.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Son iki günün etkili alman gazetelerinin birinci sahifesinde ve kocaman puntolu manşetlerde hep Erdoğan ve Türkiye bayrağı vardı. Tabiatiyle alman toplumunda korku ve nefret uyandıracak ifadelerle.. Televizyonlardan söz etmeye zâten gerek yok.. Hele de son 4-5 yıldır, onların ana eleştiri malzemesi, hattâ hakarete varan çapta hep, Erdoğan..

Alman medyası ve siyaseti öyle de, hele de Avusturya, Hollanda ve İngiltere medyası başta olmak üzere, Batı dünyasının‚ ‘Abendland’ın diğer kesimlerinde durum farklı mı?

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