Türkiye'nin Esed'e İade Ettiği Pilot Soluğu Ural Katilinin Yanında Aldı!

Asya'nın Sesi sitesinin geçtiği habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tehditler sıralayan ikili, ‘İskenderun’un yeniden Suriye Rejiminin kontrolüne gireceğini’ iddia etti.

Banyas ve Reyhanlı katliamlarının sorumlusu Mihrac Ural, 13 Ekim’de serbest bırakılan Suriyeli pilotun da Mukavameti Suriye adlı örgütün üyesi olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın yanı sıra Suriyeli Sünni Muhalifleri de tehdit eden Pilot Muhammed Sufan, ‘cezalandırmamızdan kaçamayacaklar’ dedi.

Mukavameti Suriye Lideri katil Mihraç Ural, Pilot Sufan’ı “Zindan yattı ama yılmadı; başı dik” ifadeleriyle takdim etti.