Türkiye’nin Çin ile Yakın İlişkisi Uygur Müslümanlarını Nasıl Etkileyecek?

Mepa-News’te konuyla ilgili yapılan bir haber-analizi ilginize sunuyoruz:

Türkiye'nin Doğu Türkistan Politikası Değişiyor mu?

Çin'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'deki Çin karşıtı güçleri bertaraf etmek için Ankara'nın elinden geleni yapacağını söyledi.

Pekin'de Çinli mevkidaşı Wang Yi ile basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çin'in güvenliğini kendi güvenliğimiz gibi görüyoruz. Gerek ülkemizde gerek bölgemizde Çin'e yönelik hiçbir olumsuz faaliyete izin vermiyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına destek veren ülkelerden biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Pekin'in IŞİD'le mücadele için attığı adımları takdir ettiklerini de belirtti.

Çavuşoğlu'nun Pekin temasları sürerken, Reuters Türkiye'nin Türkistan İslam Partisi'ni 'terör örgütü' olarak tanıma kararı aldığını belirtti.

Türkiye'nin Uygur politikası değişiyor mu?

Çavuşoğlu'nun Pekin'den verdiği mesajlar, Uygur Türkleri arasında hayal kırıklığına neden oldu.

DW'nin aktardığına göre Uygur Türklerinin hakları için mücadele eden Dünya Uygur Kurultayı'nın Sözcüsü Dilxat Raxit, "Türk Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları bizi şaşırttı ve endişelendirdi. Çin'in amacı ekonomik baskı yolu ile Uygurların siyasi haklarını kısıtlamak. Ancak Türk halkının yanımızda durmaya devam edeceği konusunda umudumuz sürüyor" dedi.

Sincan'daki durum ne?

İnsan hakları örgütleri Çin'i, ülkenin kuzeyinde yaşayan Uygurlara yönelik baskıcı poltika izlemekle suçluyor. Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde son yıllarda çıkan çatışmalarda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Pekin yönetimi bölgeye yönelik baskıları artırdı.

İran büyüklüğündeki bir alan, daimi tecrit ve Çin polisinin gözetimi altında tutuluyor. Son yıllarda Çin'den kaçıp, Türkiye'ye sığınan Uygurların sayısında da artış var.

Türkiye-Çin yakınlaşması

Çin'de 2018 yılı "Türkiye Turizm Yılı" ilan edilirken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Çinli turist sayısının artmasını umuyoruz. Her yıl yurt dışına çıkan yüz milyon turistin 3 milyonunun Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Çin'in son dönemde yürüttüğü ortak projelerin başında tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen "Kuşak ve Yol" adlı ticaret projesi geliyor. Avrupa Birliği ile yürüttüğü üyelik müzakereleri tıkanan Türkiye, Çin'in üyesi olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılabileceğini açıklamıştı.