Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Haşdi Şaabi Bayrağıyla Poz Verdi!

Geçtiğimiz hafta Bağdat’ta “Birleşik Irak’ta Türkmenlerin Geleceği” başlığıyla düzenlenen toplantıda Türkiye’nin Irak Büyükelçisi Fatih Yıldız, Iraklı Şii Türkmenlerle birlikte Haşdi Şaabi bayrağıyla poz verirken görüntülendi.

Bilindiği gibi İran destekli Şii milis grupların çatı kuruluşu niteliğinde olan Haşdi Şaabi’nin adı birçok insan hakları ihlali ile anılıyor. Milis gruplar Bağdat, Felluce, Ramadi ve Musul gibi bölgelerin yanı sıra IŞİD’e karşı saldırıların gerçekleştirildiği Anbar bölgesinde de Sünni sivillere yönelik işkence, tecavüz, yağma ve katliam suçlarına sistematik bir şekilde imza atmıştı. Afganistan, Pakistan, Irak hatta Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere birçok ülkeden gelen ve Arap, Türkmen, Fars gibi birçok ayrı kavimden oluşan Şii milisleri İran’ın desteklediği de biliniyor.

Bu milislerin çatı örgütü olan Haşdi Şaabi, sivillere yönelik suçlarının yanında Türkiye’ye olan tehditleriyle de biliniyor. Grup Başika bölgesinde bulunan Türk askerlerini defalarca tehdit etmiş ve Türkiye’nin Irak’tan çekilmesini istemişti. Irak meclisinin kararıyla yasal statüye kavuşan Haşdi Şaabi, bölgedeki Sünni ve Kürt unsurların tepkisini çekmekteydi. Grubun komutanlarından Ebu Azrail lakaplı Eyüp Falih er Rubayi daha önce birçok defa Erdoğan’ı ve Türkiye’yi de tehdit etmişti.

Haşdi Şaabi’nin bölgedeki diğer dini unsurlara yönelik tutumuna ve Türkiye’ye yönelik tavrına karşın, Türkiye’nin Irak Büyükelçisi’nin böylesi bir harekette bulunması tepkiye yol açtı. Sosyal medyada büyükelçi Fatih Yıldız’a bu tutumunun nedenini soran yüzlerce mesaj atıldı.

Büyükelçi Fatih Yıldız, beraber poz verdiği kişilerin Türkmenler olduğunu, Türkiye’nin bölgedeki Türkmenlere mezhepsel yaklaşmadığını, Türkiye’nin olduğu ve kendisinin de temsilci bulunduğu bir yerde mezhepçilik olmayacağını ifade etti. Mezhepçilik yapılarak Türkmenlerin bölünmeye çalışıldığını belirten büyükelçi “Haşdi Şabi konusunda toptan kötüleyici bir tutumumuz yoktur. Haşdi Şabi’nin içindeki radikal gruplara karşıyız” cümlesini kullandı.

Kaynak: Mepa News