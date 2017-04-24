“Türkiye’nin AB Müzakereleri Sona Erdirilsin”

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisi’nden (CDU) olan Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Roettgen, “Eğer Türkiye’nin demokrasi ve hukuk karşıtı kararına yanıt vermez, böyle bir hükümet ve böyle bir anayasa ile müzakere kurgusuna devam edersek Avrupa’nın güvenilirliği zarar görür” dedi. Roettgen, Türkiye AB’ye katılacakmış gibi yapmanın Ankara ile gerçekçi bir ilişki kurulmasını engelleyeceğini de savundu.

‘ARA VERMEYELİM, BİTİRELİM’

CDU’nun kardeş partisi CSU’dan Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı olan Joachim Herrman da Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, “Ben Türkiye’nin AB’ye üyeliğini hep reddettim. AB’nin Türkiye’nin tam üyelik sürecini bitirmesinin tam zamanı. Ara vermek veya askıya almak değil. Bitirmek. Erdoğan’ın Türkiye’siyle ortak perspektifimiz yok. Varmış gibi davranmaktan vazgeçmeliyiz” dedi.