Türkiyelilerin Frankfurt'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

»Ana Sayfa»Gündem
02.04.2017 09:52
Türkiyelilerin Frankfurt'ta Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı, anayasa değişikliği halk oylaması için Frankfurt'ta oy verme işlemlerinin durduğu yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı medya organlarında Frankfurt'ta oy verme işleminin son bulduğuna ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Vatandaşların oylarını daha önce belirtilen saat ve tarih içerisinde kullanabileceğini anlatan Karartı, "Dün bir vatandaşın mükerrer oy kullandığı tespit edildi. Bu kişiyle ilgili tutanak tutuldu ve hakkında yasal işlemler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Güvenlikten geçerek, sandık başına giden seçmen kimlik kontrolünün ardından oylarını kullanabiliyor. Seçmenin oy kullanırken, üzerinde TC kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya pasaportunu yanında bulundurması gerekiyor.

Almanya'daki vatandaşlar oylarını, sandıkların kurulduğu Berlin, Köln, Münih, Hannover, Hamburg, Nürnberg, Karlsruhe, Frankfurt, Essen, Münster, Düsseldorf, Stuttgart ve Mainz başkonsolosluk bölgelerindeki seçim merkezlerinde 9 Nisan'a kadar 09.00 -21.00 saatlerinde kullanabilecek.

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sabah Başlattıkları Açlık Grevini Akşam Bitirdiler31 Mart 2017 Cuma 21:53
  • Görmez: Coğrafyamızda Din Emniyeti Tehlike ve Tehdit Altında31 Mart 2017 Cuma 21:17
  • “ABD’nin Adil Öksüz Açıklamasını Tatminkâr Bulmadık”31 Mart 2017 Cuma 17:58
  • Suriyeliler ile İlgili Referandum Yalanı31 Mart 2017 Cuma 12:18
  • Numan Kurtulmuş, Adil Öksüz ile İlgili Yeni Açıklama Talep Etti31 Mart 2017 Cuma 08:59
  • Halkbank'tan Mehmet Hakan Atilla’nın Tutuklanması Hakkında Açıklama31 Mart 2017 Cuma 08:05
  • CHP'li Gürsel Tekin Uçtu: Hayır Oranı %63’te30 Mart 2017 Perşembe 23:58
  • Hükümet Almanya'nın Türkiye’deki Tüm Faaliyetlerini İnceleyecek30 Mart 2017 Perşembe 23:55
  • Türkiye’de Referandumda 55 milyon Seçmen Oy Kullanacak30 Mart 2017 Perşembe 21:16
  • Bağcılar’da Maskeli Saldırgan Bir Müslüman Genci Katletti30 Mart 2017 Perşembe 16:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Rus Tipi Müzakere
    Rus Tipi Müzakere
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim