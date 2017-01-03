Türkiyeli ve Filistinli Sanatçılardan Kudüs Düeti

Filistinli sanatçı Hasan Nerab ile Türkiyeli sanatçı Mehmet Ali Aslan’ın seslendirdiği “İntifada” adlı yeni eser, klip eşliğinde yayımlandı.

Haksöz Haber

Gazzeli sanatçı Hasan Nerab ile Türkiyeli sanatçı Mehmet Ali Aslan, Kudüs için yazılan “İntifada” eserini birlikte seslendirdiler.

Türkçe ve Arapça olarak seslendirilen eserin söz ve müziğinde Ayhan Yavuz Açıkgöz imzası var.

Kubbe Medya tarafından bir de klip çekilen eser, YouTube ve sosyal medya hesaplarında yayımlandı.

Grup Yürüyüş’ün solistliğini de yapan Mehmet Ali Aslan, ortak kaygılar ve duyarlılıklar etrafında ortak çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini belirtti.