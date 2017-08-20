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Türkiyeli Bir Müslüman Daha Suriye’de Şehit Düştü

Türkiyeli Bir Müslüman Daha Suriye’de Şehit Düştü

4 gündür Halep’e bağlı Leramun’da yardım çalışması yürüten Muhamed Hanifi Şahin şehit edildi.

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4 gündür Halep’e bağlı Leramun’da yardım çalışması yürüten Muhamed Hanifi Şahin (Ebuzer et-Türki) rejim güçleri ve Rusya tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu şehit düşmüştür.

Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve dava arkadaşları için sabr-ı cemil niyaz ederiz.

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