Türkiyeli 4 Milletvekili Mısır'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığındaki 4 kişilik milletvekili heyeti, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği'nde düzenlenen "Terörle Mücadele Çerçevesinde Parlamenterler ile Yargı Aktörleri İlişkisi" konulu çalıştaya katıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Hukuk ve Adalet Enstitüsü ile Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun düzenlediği "terörle mücadelede hukukun üstünlüğünün korunması ve insan hakları ihlallerinin önlenmesi" bağlamındaki çalıştaya katılmak için Mısır'a geldiklerini söyledi.

Bu yılki toplantının Arap Birliği'nin ev sahipliğinde Kahire'de yapıldığını belirten Güvenç, "Terörle mücadelede ortak bir fikrin oluşması ve işbirliğinin artırılması adına bu tür toplantıların önemli adımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu tür platformlarda Türkiye'nin terörle mücadelesinde hukuktan ve insan haklarından taviz vermediğini ifade ediyoruz. Burada da buna tekrar vurgu yaptık. Toplantının Mısır'da olmasının da ayrı bir anlamı var tabi ki. Arap Birliği üyelerinin çoğu burada idi. Onlarla da temaslarımız oldu." dedi.

Heyette bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkan Vekili Fatma Benli de çalıştayda Türkiye'nin PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri ile aynı zaman diliminde mücadele ederken, hukukun üstünlüğü ve insan hakları ile olan ilişkisine dikkat çektiklerini ifade etti.

Terörle mücadele konusunda parlamenterlerin rolüne ilişkin Brüksel, Malta ve İstanbul'da düzenlenen toplantılara da katıldığını hatırlatan Benli, şunları kaydetti:

"Toplantının ilk gününde 'İslami cihadist' kavramına değinildi. Biz Türkiye heyeti olarak buna karşı çıktık. Ben söz aldığımda 'İslami cihadist' tanımlamasının Batı'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobi'yi artırdığını, Doğu'da ise DEAŞ'a bizatihi imkan sağladığını, bu tür terör örgütlerinin gençleri kandırmasına zemin hazırladığını ifade ettim. Terörün dini, dili ve ırkı olmadığını ve en çok zarar verdiği kesimlerin de Müslümanlar olduğunu söyledim."

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili ve Meclis Adalet Komisyonu Üyesi Namık Havutça da dünya uluslarının, kendi menfaatlerini bir tarafa bırakarak, terörün bütün insanlığın baş düşmanı olduğu gerçeğinden hareketle objektif ve hukuksal kriterleri şaşmaz bir şekilde ortaya koymak zorunda olduğunu söyledi.

Türkiye-Mısır ilişkilerinin son dönemde gergin olduğunu hatırlan Havutça, "Mısır halkı Türk halkı ile tarihi ve kültürel bağları olan kadim bir ulus. İlişkilerimizde karşılıklı egemenlik haklarına saygı duyularak, dünya barışına katkıda bulunacak şekilde adımların atılmasını temenni ediyorum." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili, Meclis İçişleri Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu üyesi Mehmet Erdoğan da Türkiye'nin içinde bulunduğu terörle mücadele konseptini dünyaya doğru anlatabilmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Erdoğan, "Türkiye içerisinde her partinin kendi ayrı politikası var. Ama söz konusu Türkiye olunca hepimizin bir arada olabileceğini bütün dünyaya göstermek için bu toplantıya katıldık. İyi de oldu. Türkiye'nin yaşadığı en ciddi sıkıntılardan bir tanesini dile getirme fırsatımız oldu." ifadelerini kullandı.

Kahire'deki Arap Birliği merkezinde dün başlayan ve bugün son bulan çalıştaya AB ülkelerinden ve Arap Birliği üyesi ülkelerden temsilciler katıldı.