Türkiye’den Yerli Uçak Atılımı
Konuyla ilgili Milat gazetesinde İsmail Zelvi imzasıyla yer verilen haberde şunlar kaydedildi:
TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, üretildiğinde dünyanın en iyisi olacak olan Milli Savaş Uçağı'nın 2023 yılında tamamlanacağını açıkladı.
İstanbul Düşünce Vakfı'nın düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak katılan TAI Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Savaş Uçağı konusunu anlattı. Bugüne kadar TAI'de 300 F-16 yaptıklarını söyleyen Kotil, “Sayın Bakanımız 1,6 milyar dolar olan TAI'nin gelirini 10 milyar dolara çıkartmamız için talimat verdi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Piyasaya 90 milyon dolarlık iş veriyoruz. 500 milyon dolarlık ciromuz var” dedi.
Hedef ABD'yi geçmek
Türk Hava Yolları'ndaki başarısını TAI'ye taşıyacağını vurgulayan Kotil, “Türk Hava Yolları'nın başarı hikayesinde koyduğumuz hedefler çok önemliydi. Kendimize Lutfhansa'yı geçme hedefi koyduk. Destinasyonları artırarak bugünkü seviyeye geldik. Uçak üretiminde de kendimize ABD'yi hedef aldık. Amerika'da her yüz kişiden 2 tanesi uçak mühendisi oluyor bizdeki oran ise bin kişide 2 kişidir. ABD'nin bizden 10 kat daha büyük olduğunu varsayarsak aramızdaki açığı kapatmamız için çok çalışmamız lazım. Bizim her yıl yüzde 25 büyümemiz gerekiyor.
İngiltere'yle anlaşma
İngiltere Başbakanı May'in ABD ziyaretinden sonra ülkesine dönmeden Türkiye'ye gelerek F-35 savaş uçağı projesinin anlaşmasını imzalamasının ülkemizin gücünü gösterdiğini vurgulayan Kotil, “ABD F-16'y geliştirmek için 25 yıl çalıştı ve 100 milyar dolar harcadı. Türkiye'de yapılan uçağın satışından elde edilen gelirin onda birini bize veriyorlar. Onda dokuzunu telif hakkı olarak kendileri alıyor. F-35 süper sonik uçakları ancak Amerika, Rusya, Çin gibi ülkeler yapabiliyor. Biz de artık uçak sanayiinde bir aktör haline geliyoruz” şeklinde konuştu.
En iyileri gelecek
F-35 Projesinde 10 bin mühendisin çalışacağını belirten Kotil, “Dünya'da uçak mühendisliği konusunda en iyi 200 mühendisi ülkemize getireceğiz. İngiltere ile yapığımız anlaşma gereği Faz 1'i oluşturan 4 yılda 450 adam yıl mühendisi çalıştıracağız. Bunun karşılığında 165 milyon dolar ödeyeceğiz. Dünyadan ‘bin adam yıl' mühendislik hizmeti alacağız. Türkiye'den de ‘4 bin adam yıl' mühendisi çalıştıracağız. Devlet 4 yıllık proje için 1,3 milyar doları bize tahsis etti. Bunların 1 milyar dolarını mühendislere ödeyeceğiz. 0.3 milyar dolarla altyapı hizmetleri yapacağız. İlk uçağı uçuracağımız zamana kadar bu para 20 milyar dolara çıkacaktır. Dünyanın en iyi uçağının ilk üretimini 2023 yılında gerçekleştireceğiz. 2029 yılında ise Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. Bu yaptığımız uçakların her şeyi bize ait olacak. İstediğimiz gibi satabileceğiz. İlk alıcımız Pakistan olacak. Katma değeri bize kalacak” dedi.
Kotil, TAI'nin, 24 saat gözetleme kapasitesine sahip ANKA'nın seri üretimine geçtiğini, Sertifikalı HÜRKUŞ üretimini yaptıkların, ATAK helikopterinin üretiminde yüzde 50 yerli üretim yaptıklarını vurguladı. Erbakan'ın hayali olan Uçak ve Tank motorunun millileştirilmesinin de 10 yıl içinde gerçekleştirileceğini söyledi.
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI
Türkiye'de havacılığın acı hikâyelerle dolu olduğunu belirten SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mehmet Akif Özyurt ise, “Milli Savaş uçağı projesi Türkiye ekonomisini sıçratacak önemli bir projedir. Sadece Kuzey Marmara bölgesinde savunma, havacılık ve uzay sektörüne hizmet veren 100 binden fazla KOBİ var. İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı çıkışında % 60 yerli havacılık müsteşarlığının % 40 da İTO'nun ortak olduğu bir Tekno Park'ımız havacılığa ARGE hizmeti veriyor. Yeni proje ile hem Türk ekonomisi kazanacak, hem de teknolojide dünya ile boy ölçüşeceğiz” şeklinde konuştu.
ERBAKAN'IN HAYALİYDİ
Özyurt, “Dünya'da havacılığın başlangıcı 1900'lü yıllardır. Hezarfen Ahmet Çelebi ile başlayan havacılığımızda çok acı örnekler vardır. Vecihi Hürkuş'un uçak yapımı konusunda verdiği mücadele, Nuri Demirağ'ın bu yolda servetini tüketmesi, 1926 yılında TOMSAŞ bünyesinde Kayseri'de açılan Fabrika'nın Marshall yardımları karşılığında kapatılması bizim acı havacılık tecrübelerimizdir. Türk Havacılığında 1973 yılında Erbakan'ın hayalleri ve girişimleri çok önemli dönüm noktasıdır. 1973 yılında TUSAŞ'ı kurmuştur. Yine Özal, havacılığımızın önünü açan önemli liderlerdendir. TAİ'nin kurulması Özal sayesinde olmuştur. D-8'lerin kuruluş amaçlarından biri de Müslüman ülkelerin birleşerek uçak üretmeleri idi. Erdoğan bugün Milli uçak projesine start vererek Erbakan ve Özal'ın hayallerini gerçekleştiriyor” dedi.
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