Türkiye’den Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika’ya Yardım Eli

Türkiye, savaş, kuraklık ve açlık nedeniyle ölümlerin arttığı Yemen, Güney Sudan ve Doğu Afrika ülkelerine tıbbî malzeme yardımı yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine, Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan “İnsanlığın Umudu Ol” yardım kampanyası için Türk Kızılayı önderliğinde yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu harekete geçti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu bölgelerde savaşların, büyük bir açlık ve kuraklık krizinin yaşandığını belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya hesaplarından yaptığı uyarıyla, üç dilde dünya liderlerine bir çağrıda bulundu, bölgeye yardımların artması için. Vatandaşlara da Kızılay’ı adres göstererek, ‘Umudu ol.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Yemen ve Güney Sudan’a Ziyâret

Yemen ve Güney Sudan’ı ziyâret ettiklerini anlatan Kınık, buralarda gerçekleştirilecek yardımlarla ilgili operasyonel planlamalar yaptıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısının ardından AFAD, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı ve 30’a yakın insani yardım kuruluşunun iş birliği içinde kampanyaya hazırlandığını anlatan Kınık, toplanan bağışların yanı sıra Türk Kızılayı’nın depolarından bu ülkelere destek sağlanacağını bildirdi.

“Yemen’de Şu Anda 13 Bin Yaralı, Tedavi Olmayı Bekliyor”

Kınık, şunları kaydetti:

“Yemen, Doğu Afrika, Güney Sudan’a öncelikle bir hava koridoru açarak, kargo uçaklarıyla acil ihtiyaç olan ilaç sevkiyatını yapacağız. Daha sonra da bu üç bölgeye gemiyle gıda sevkiyatı yapacağız. Birden fazla sefer yapılabilecek. Özellikle Güney Sudan bölgesinde yaklaşık 3 milyon insan yerlerinden edilmiş ve hiçbir sağlık hizmeti alamıyor. Yemen’de de şu anda 13 bin yaralı, tedavi olmayı bekliyor. Hastaneler ve sağlık merkezleri çalışamadığı için Güney Sudan ve Yemen bölgesi sağlık hizmetleri ve gıda hizmetlerine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Buralara hava koridoruyla insani yardım sağlamaya çalışacağız.”